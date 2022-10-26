Новости Башкортостана и Уфы
Общество
26 Октября 2022, 12:54

В Башкирии выберут лучшие социальные проекты

С 1 октября в Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022».

Партнерский материал

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших практик решения социальных проблем общества, а также на содействие обмену опытом между регионами России в области развития социального предпринимательства. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Деятельность социальных предпринимателей значима и востребована. Они способствуют обеспечению занятости социально уязвимых граждан населения, оказывают качественные образовательные и социальные услуги, развивают культурную среду. В Республике Башкортостан уделяется особое внимание развитию и поддержке социального бизнеса,
отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие официальный статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

В этом году организаторы принимают заявки участников по восьми номинациям:

  • лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей;
  • лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
  • лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Для субъектов некоммерческого сектора (СОНКО):

  • лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей;
  • лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми;
  • лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания;
  • лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 20 ноября 2022 года по ссылке: https://cissrussia.ru.

По всем вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес» АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» по телефону +7 (347) 224-99-99 и электронной почте: lvova.ig@cmbrb.ru, gilmutdinova.sn@cmbrb.ru.

На сайте Центра "Мой бизнес" https://cmbrb.ru/mery-podderzhki/konkurs также размещена полезная информация для участников конкурса

