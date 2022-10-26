В Башкирии выберут лучшие социальные проекты

Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие официальный статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

В этом году организаторы принимают заявки участников по восьми номинациям:

лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания;

лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей;

лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;

лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;

лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Для субъектов некоммерческого сектора (СОНКО):

лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей;

лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми;

лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания;

лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 20 ноября 2022 года по ссылке: https://cissrussia.ru.

По всем вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес» АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» по телефону +7 (347) 224-99-99 и электронной почте: lvova.ig@cmbrb.ru, gilmutdinova.sn@cmbrb.ru.

На сайте Центра "Мой бизнес" https://cmbrb.ru/mery-podderzhki/konkurs также размещена полезная информация для участников конкурса