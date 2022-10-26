В Башкирии выберут лучшие социальные проекты

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших практик решения социальных проблем общества, а также на содействие обмену опытом между регионами России в области развития социального предпринимательства. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие официальный статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации.
В этом году организаторы принимают заявки участников по восьми номинациям:
Для субъектов некоммерческого сектора (СОНКО):
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 20 ноября 2022 года по ссылке: https://cissrussia.ru.
По всем вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес» АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» по телефону +7 (347) 224-99-99 и электронной почте: lvova.ig@cmbrb.ru, gilmutdinova.sn@cmbrb.ru.
На сайте Центра "Мой бизнес" https://cmbrb.ru/mery-podderzhki/konkurs также размещена полезная информация для участников конкурса