Первая очередь ЖК Tau House готова на 76%

В секция 1-3 ведутся работы по устройству вентилируемого фасада. Во 2 – штукатурка стен санузлов, стяжка пола в квартирах и МОПах. В 3 секции ведутся работы по черновой отделке стен, выполняется стяжка пола. В секциях 4-6 ведется монтаж витражей 1-го этажа и установка квартирных дверей.
По первой очереди идут работы по устройству наружной бытовой канализации, внутриплощадочных сетей, а также благоустройство паркинга. Завершены работы по первому этапу монтажа инженерных систем. Ведется подготовка к пуску тепла, в ноябре будет подключено отопление в 1-6 секции.
Вторая очередь проекта, секции 7-10, будут введены в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года. Сейчас там ведутся работы по возведению кирпичных стен, перегородок и инженерных сетей, а также монтаж лифтового оборудования.
В 3 очереди ведутся монолитные работы: в секции 11 ведется устройство перекрытия 21-го этажа; в секции 12 идет устройство монолитных конструкций 17-го этажа. Последняя очередь проекта будет сдана в 3 квартале 2024 года.
ЖК Tau House, состоящий из 3 корпусов, расположен в 6 км от исторического центра Уфы. Микрорайон отличается развитой сервисной инфраструктурой – в шаговой доступности расположены торговый центр с кинотеатром и аквапарком, магазины и кафе, образовательные и медицинские учреждения.
О компании
Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.
Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв.м. На счету «Садового кольца» жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значения.
География деятельности включает Москву и МО, а также Республики Татарстан и Башкортостан.
На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы: