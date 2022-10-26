Первая очередь ЖК Tau House готова на 76%

В секция 1-3 ведутся работы по устройству вентилируемого фасада. Во 2 – штукатурка стен санузлов, стяжка пола в квартирах и МОПах. В 3 секции ведутся работы по черновой отделке стен, выполняется стяжка пола. В секциях 4-6 ведется монтаж витражей 1-го этажа и установка квартирных дверей.

По первой очереди идут работы по устройству наружной бытовой канализации, внутриплощадочных сетей, а также благоустройство паркинга. Завершены работы по первому этапу монтажа инженерных систем. Ведется подготовка к пуску тепла, в ноябре будет подключено отопление в 1-6 секции.