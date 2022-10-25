Специалисты АО «Транснефть – Урал» вошли в число победителей олимпиады по охране труда

Коллектив отдела охраны труда АО «Транснефть – Урал» стал победителем в номинации «Лучший отдел охраны труда» на профильной Всероссийской олимпиаде, которая проводится с целью улучшения ситуации в сфере охраны труда в РФ. Специалисты акционерного общества показали наилучший результат среди представителей профильных отделов предприятий-участников.
Участие в олимпиаде предполагало выполнение как теоретических, так и практических заданий в формате онлайн (всего – 6 этапов). Конкуренция была очень острой: во Всероссийской олимпиаде участвовали более 11,6 тысяч специалистов, которые представляли более 6,3 тысяч организаций из разных отраслей экономики.
Популяризация охраны труда в России, привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня профессиональных знаний специалистов – таковы цели и задачи ежегодной олимпиады, которая проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости.
Успешным для нефтепроводчиков было и выступление в индивидуальном зачете: в топ-50 общефедерального рейтинга вошли два представителя предприятия, а в топ-50 специалистов по охране труда Приволжского федерального округа – 15 работников «Транснефть – Урал», которые заняли места с 4 по 44. Также 5 работников вошли в топ-50 рейтинга специалистов Уральского ФО, заняв места с 5 по 42.
Итоги мероприятия были подведены в г. Москве, награды вручались в Государственном Кремлевском дворце, куда прибыли более 5 тысяч представителей различных предприятий и организаций из регионов России.
Эти результаты подтверждают не только профессионализм работников предприятия, но и свидетельствуют о том огромном внимании, которое в компании уделяется вопросам охраны труда.
Добавим, что по итогам работы в 2021 году АО «Транснефть – Урал» признано лучшей организацией системы «Транснефть» в области охраны труда, а по итогам работы в 2020 году – лучшей организацией по условиям труда и охране труда в Республике Башкортостан. Кроме того, представители предприятия ежегодно становятся победителями региональных конкурсов.