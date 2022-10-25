Специалисты АО «Транснефть – Урал» вошли в число победителей олимпиады по охране труда

Коллектив отдела охраны труда АО «Транснефть – Урал» стал победителем в номинации «Лучший отдел охраны труда» на профильной Всероссийской олимпиаде, которая проводится с целью улучшения ситуации в сфере охраны труда в РФ. Специалисты акционерного общества показали наилучший результат среди представителей профильных отделов предприятий-участников.

Участие в олимпиаде предполагало выполнение как теоретических, так и практических заданий в формате онлайн (всего – 6 этапов). Конкуренция была очень острой: во Всероссийской олимпиаде участвовали более 11,6 тысяч специалистов, которые представляли более 6,3 тысяч организаций из разных отраслей экономики.

Популяризация охраны труда в России, привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня профессиональных знаний специалистов – таковы цели и задачи ежегодной олимпиады, которая проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости.