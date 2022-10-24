Российская разведчица рассказала, зачем нужен батальон Шаймуратова и как выжить в СВО

Полковник Cлужбы внешней разведки (СВР) Елена Станиславовна Вавилова — личность уникальная. Более 20 лет она вместе со своим мужем Андреем Безруковым жила за пределами России, занимаясь разведывательной деятельностью. И только предательство коллеги — полковника СВР Александра Потеева, одного из кураторов нашей резидентуры в США, прервало работу разведчиков-нелегалов. Карьера завершилась, но остался уникальный опыт сбора информации, ее анализа, составления прогнозов, умение выстраивать отношения с людьми, основанное на их психологических портретах, навыки поведения в экстремальных ситуациях и многое другое, что необходимо сегодня нашим бойцам, принимающим участие в СВО. Об этом и состоялся разговор с Еленой Вавиловой, которая на днях побывала в Уфе.

- Елена Станиславовна, впервые с 1941 года в стране прозвучало слово «мобилизация», которое, к сожалению, многие восприняли неоднозначно: одни пошли в добровольческие отряды, другие спешно эмигрировали, третьи стали рассуждать о том, что решать силовые задачи должна профессиональная армия, а четвертые, получив повестку, собрали вещи и направились в военкомат… Почему, на ваш взгляд, реакция общества столь разнородна?

Елена Вавилова: - Сейчас наша страна проходит довольно сложный исторический этап: идет столкновение двух систем, Россия противостоит коллективному Западу. Такой ситуации не было десятки лет, и, естественно, многие растеряны, не понимают, что происходит, не могут определиться со своим отношением к происходящему. И сейчас каждому человеку нужно переосмыслить события, пропустить их через призму истории страны, понять, что он может сделать, чтобы Россия осталась сильной и независимой. Каждый из нас стоит перед выбором. Так же было и в 1941 году, тогда тоже была объявлена мобилизация, и думаю, что поначалу все было непросто, не все сразу осознали необходимость защиты страны, но затем народ консолидировался, что и позволило нам победить в той страшной войне.

Аналогичная ситуация и сейчас: многих нынешняя обстановка застала врасплох, особенно молодых ребят, которые привыкли жить спокойно , размеренно, планируя свою жизнь на несколько лет вперед. И вдруг в одночасье все изменяется. Но всегда смысл и, если хотите, генетический код жизни мужчин — защита. Своей семьи, своей земли, своей страны. И эта защита очень часто проходит с оружием в руках. Да, каждому хочется жить спокойно, комфортно, беззаботно. Но порой наступает момент, когда это невозможно. Сейчас — такое время.

- Тем не менее еще в феврале и марте звучали мнения, что вопрос можно было решить дипломатическим путем...

ЕВ: - Дипломатия работает тогда, когда обе стороны готовы к диалогу. Надо сказать, что дипломатия — это тоже средство защиты. Иногда она работает, иногда нет. В данном случае — нет. Во время нашей с мужем работы на Западе в 2000-х годах нам приходилось вращаться в кругах политиков и военных. И уже тогда мы видели, какое количество специалистов с Украины обучаются военному делу у американцев, какие объемы вооружения поставляются, как создаются биолаборатории на территории бывшего СССР.

Уже тогда было понятно, что нам не избежать острой фазы в противостоянии с Западом. Не первое десятилетие идет методичная борьба по уничтожению всего российского: языка, культуры, менталитета с одной целью — подчинить, переформатировать сущность нашего народа под свои параметры и для своих целей. И, повторюсь, задача каждого мужчины — защитить наши ценности и суверенитет. Такая вот у них, можно сказать, работа: быть воином.

- Возможно, именно поэтому многие мужчины идут в добровольческие отряды? К примеру, в Башкирии многие встали под знамена отрядов имени Шаймуратова, Доставалова, сейчас записываются в добровольческий отряд Салавата Юлаева...

ЕВ: - Конечно. Очень многие мужчины нашли в себе внутренние силы, поняли, что это их решение подчинено важной цели — защитить свою страну. Да, боевые действия, это, конечно, страшно, поскольку военные операции всегда подразумевают высокую долю риска. Но они поняли, что если этого не сделать, может случиться худшее. Мы говорим о выборе каждого человека. Они свой сделали: встали на защиту Родины. Можно было не встать, отсидеться, эмигрировать, то есть спрятаться, не участвовать. Уехать, оставив здесь близких. Могу сказать, что те, кто пришел без повестки, а по собственному решению и записался добровольцем, выполнил еще очень важную задачу. Они показали молодым пример того, что человек, несмотря на возраст или ограничения по состоянию здоровья, все-таки идет защищать Отечество и как командир ведет за собой молодежь, показывает ей своим примером, что нужно делать, вдохновляет. Это очень правильное решение.

- Елена Станиславовна, вы — человек с уникальной подготовкой к работе в экстремальных ситуациях. Военная операция — тоже экстремальная ситуация. Какую линию поведения вы бы посоветовали тем, кто сейчас находится там, чтобы они могли вернуться домой, к своим близким? Выжить и победить?

ЕВ: - Есть несколько базовых вещей, которые помогают достойно выйти из любой стрессовой ситуации. В первую очередь, это взаимовыручка и взаимоподдержка, особенно в психологическом плане. Увидеть, понять эмоции, которые испытывает твой товарищ, помочь ему. Не давать унывать тем, кто боится, помогать дельным советом более молодым или неопытным, увидеть в каждом его сильные стороны и попытаться вдохновить, поощрить и так далее. Правильно мотивировать. Это придает человеку силы.

Также необходимо терпение, которое порой спасает жизнь, умение адаптироваться к ситуации. Нужно понимать, что если ты пошел на фронт, ты будешь испытывать неудобства, какие-то бытовые тяготы, отсутствие рядом близких, невозможность с ними связаться. И надо принимать, перетерпеть эту ситуацию. Вот, к примеру, захочется позвонить близким, но нельзя, ведь, выйдя на связь, ты можешь стать мишенью.

Преодолевать такие лишения и ограничения очень помогает позитивный взгляд на все, что происходит. У вас сложилось хорошее боевое братство — это замечательно! Вы выполнили какую-то задачу, что приблизило вас к конечной цели — победе — очень хорошо! Выдался перерыв — прекрасно, это время отдохнуть. Ищите во всем положительные моменты.

Очень важно думать и о самосохранении, ведь главное предназначение человека — достичь поставленной цели без ущерба для себя. Поэтому необходимо анализировать весь имеющийся у вас опыт, знания и применять их в любой обстановке. Также обязательно четко осознавать: нужно быть первым, потому что, если ты не действуешь активно, ты будешь мишенью. Все это можно назвать воспитанием характера, чем нужно заниматься постоянно, регулярно, непрестанно, через преодоление самого себя. Ведь откуда появляются герои, о которых мы сейчас постоянно читаем?

- И откуда же?

ЕВ: - Это обычные ребята, те, кто рядом с нами. Простые парни, которые нашли в себе силы преодолеть себя, понять главную задачу и сделать что-то в нужный момент.