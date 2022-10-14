Новости Башкортостана и Уфы
Общество
14 Октября 2022, 10:47

Санаторий «Янган-Тау» - в пятерке лучших здравниц страны

предоставлено пресс-службой Санатория «Янган-Тау»
Фото:предоставлено пресс-службой Санатория «Янган-Тау»

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья составила ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц». В пятерку лучших интегрального рейтинга традиционно вошел представитель Башкирии - санаторий «Янган-Тау».  В этом году он укрепил свои позиции, поднявшись с пятого на четвертое место.

- Приятно, что профессиональное сообщество в очередной раз высоко отметило нашу работу. Я хотел бы поблагодарить за это прежде всего наш коллектив – это результат ежедневного труда всего персонала: врачей, технического и обслуживающего персонала, управленческую команду. Пользуясь случаем, еще раз благодарю их за это!

Конкуренция на внутреннем рынке туристических и оздоровительных услуг каждый день растет, поэтому сохранять лидирующие позиции в рейтинге все сложнее, но при этом - интереснее.

Мы видим, как развиваются курорты Крыма, Краснодарского края, Алтая. Это топовые направления, куда в последние годы направляются значительные инвестиции, в том числе государственные. Такая конкуренция только подталкивает нас к развитию, заставляет расти и становиться еще лучше. Ведь обеспечение здоровья нации – это важнейшая государственная задача, которую наш санаторий успешно решает.

И не могу не сказать слова благодарности руководству республики и Радию Фаритовичу лично за поддержку, помощь в решении сложных задач и постановку новых, - говорит директор АО Санаторий «Янган-Тау» Альфред Акбашев.  

Ранее мы рассказывали, что на крупнейшем в России профессиональном мероприятии санаторно-курортной отрасли «Здравница-2022» «Янган-Тау» так же был отмечен и получил две золотые медали.

В этом году «Янган-Тау» здравница отмечает 85-летие со дня основания. За эти годы санаторий стал одной из крупнейших здравниц страны неоднократно получавшей признание на федеральном уровне. Ежегодно его посещает более 30 тысяч человек.

Сильная сторона санатория в сочетании природных лечебных факторов и современных программ оздоровления. В своей работе санаторий использует новейшее оборудование ведущих мировых производителей.

Санаторий является ядром геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе Башкирии, который летом 2020 года первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО.

