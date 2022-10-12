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12 Октября 2022, 12:44

В районы Башкирии отправилась новая партия школьных автобусов

Олег Яровиков, Ильшат Казаккулов
Фото:Олег Яровиков, Ильшат Казаккулов

В районы Башкирии отправилась новая партия школьных автобусов. Сегодня, 12 октября, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Максим Забелин вручил представителям школ ключи от школьных автобусов.

«Сегодня замечательное событие, мы продолжаем совершенствовать нашу материально-техническую базу. В Башкортостане на сегодняшний день насчитывается 1 465 школьных автобусов, которые обеспечивают подвоз более 50 тысяч детей в школы по 872 маршрутам, и их количество с каждым годом увеличивается. Отрадно видеть, что мы не только совершенствуем условия подвоза детей, но и обеспечиваем качество и безопасность. Мы приложим максимальные усилия, чтобы и дальше продолжать оснащать и совершенствовать нашу материально-техническую базу, — отметил Максим Забелин. — Невзирая на экономическое давление коллективного Запада на Российскую Федерацию, мы все вместе прилагаем максимальные усилия для выполнения всех социальных обязательств, и в первую очередь для нашего подрастающего поколения».

Все 20 специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Это Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белокатайский, Благовещенский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Ермекеевский, Иглинский, Калтасинский, Нуримановский, Туймазинский районы. Новый транспорт будет использован для разгрузки действующих маршрутов и открытия новых. Также новые машины частично заменят устаревшую технику.

Новые автобусы марки «ГАЗ» рассчитаны на 18 посадочных мест и соответствуют всем требованиям безопасности, оснащены современными системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, тахографами, дополнительным автономным отопителем, ремнями безопасности.

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