В районы Башкирии отправилась новая партия школьных автобусов

Все 20 специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Это Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белокатайский, Благовещенский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Ермекеевский, Иглинский, Калтасинский, Нуримановский, Туймазинский районы. Новый транспорт будет использован для разгрузки действующих маршрутов и открытия новых. Также новые машины частично заменят устаревшую технику.

Новые автобусы марки «ГАЗ» рассчитаны на 18 посадочных мест и соответствуют всем требованиям безопасности, оснащены современными системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, тахографами, дополнительным автономным отопителем, ремнями безопасности.