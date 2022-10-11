Ушла IKEA, появилась идея: в УГАТУ запустили лабораторию по производству собственной мебели

Идея делать собственную мебель для общежитий созрела давно. Сегодня цены на рынке мебельной продукции очень высоки, а с уходом зарубежных производителей подскочили в разы. Одно дело обставить квартиру, а совсем другое – сотни комнат в общежитиях студенческого городка.

Поэтому инициативу, предложенную ректором Сергеем Новиковым, в вузе подхватили, проработали и воплотили в жизнь.

Помещение для мастерской нашлось здесь же в студгородке, ремонт потребовал минимальных затрат. Оборудование, состоящее из нескольких станков с ЧПУ, закупили в Тайване. Предусмотрели в мастерской и складские зоны для стройматериалов и фурнитуры.

Штат лаборатории невелик. Кроме руководителя он включает мастера участка, разрабатывающего компьютерную модель и программу, а также четверых сотрудников, занятых непосредственно производством и сборкой.

Сейчас в шоуруме цеха представлен самый минимальный комплект мебели – стол, табурет, кровать, тумбочка и два шкафа-пенала для одежды. Сегодняшняя производительность цеха-лаборатории составляет 10 комплектов в день.

В планах – производство парт для аудиторий и даже изготовление офисной мебели для лабораторий и кабинетов. Кстати, в цехе уже внедрили принципы бережливого производства – из отходов здесь делают очень эстетичные подставки для огнетушителей.

Самое главное, что экономия средств по отношению к закупаемой мебели у поставщиков составляет от 30 до 200 процентов.

Но и это еще не все. В лаборатории студенты смогут проходить практику компьютерного моделирования, получить хард-скиллс работы на автоматизированных станках, да и просто заработать лишнюю копеечку. Это наверняка будет интересно студентам-иностранцам, которые летом остаются в общежитиях.