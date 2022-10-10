Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
10 Октября 2022, 17:11

В Уфе стартовал автопробег «По Башкирии на метане»

Сегодня в Уфе в преддверии Дня Республики дан торжественный старт экологическому туру «По Башкирии на метане». Автопробег призван обратить внимание туристов и всех жителей на то, что путешествовать по республике можно c существенной экономией для семейного бюджета и без вреда для экологии.

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Суть проекта, разработанного ООО «Газпром трансгаз Уфа», в проведении автомобильного пробега техники, работающей на природном газе, по маршруту, который включает в себя автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) региональной газозаправочной сети, природные, исторические достопримечательности и ведущие музейные комплексы Башкирии. В их числе – археологический памятник мирового значения – пещера Шульган-Таш, шихан Торатау и другие.

Первым пунктом программы станет возложение цветов к Мемориалу Воинской Славы, посвященному 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который был открыт в родной деревне легендарного командира Минигали Шаймуратова в Кармаскалинском районе.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, приветствуя гостей и участников, отметил, что неслучайно торжественный старт автопробегу дан именно сегодня. Ценить свою республику – значит беречь ее природу. Сейчас для развития внутреннего туризма открываются новые возможности. У Башкортостана есть огромный потенциал в этой сфере. 

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин в своем обращении обратил внимание молодежи на важность и ответственность выбора профессии в нефтегазовой отрасли, которая является фундаментом отечественной экономики во все времена.   

В рамках мероприятия учащиеся «Газпром-класса» и участники других совместных образовательных проектов газотранспортного предприятия и вуза прошли тестирование по газомоторной тематике. Ребятам, справившимся с его заданиями лучше всех, ректор опорного вуза компании и руководители предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» вручили дипломы и подарки.

В тур по живописным местам республики отправились работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» из разных филиалов Общества. Им предстоит преодолеть более 1000 километров пути. Задействовано 7 единиц газомоторной техники – легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы и пассажирские автобусы.

Напомним, Башкортостан по числу АГНКС делит первое место в России с Ростовской областью, занимает третье место по уровню развития рынка газомоторного топлива и входит в пятерку российских регионов по объемам потребления компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Этому способствует поддержка со стороны региональных органов власти и ПАО «Газпром», развитая газозаправочная инфраструктура и увеличивающийся с каждым годом парк техники, работающей на природном газе.

предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru