В Уфе стартовал автопробег «По Башкирии на метане»

Суть проекта, разработанного ООО «Газпром трансгаз Уфа», в проведении автомобильного пробега техники, работающей на природном газе, по маршруту, который включает в себя автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) региональной газозаправочной сети, природные, исторические достопримечательности и ведущие музейные комплексы Башкирии. В их числе – археологический памятник мирового значения – пещера Шульган-Таш, шихан Торатау и другие.

Первым пунктом программы станет возложение цветов к Мемориалу Воинской Славы, посвященному 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который был открыт в родной деревне легендарного командира Минигали Шаймуратова в Кармаскалинском районе.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, приветствуя гостей и участников, отметил, что неслучайно торжественный старт автопробегу дан именно сегодня. Ценить свою республику – значит беречь ее природу. Сейчас для развития внутреннего туризма открываются новые возможности. У Башкортостана есть огромный потенциал в этой сфере.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин в своем обращении обратил внимание молодежи на важность и ответственность выбора профессии в нефтегазовой отрасли, которая является фундаментом отечественной экономики во все времена.

В рамках мероприятия учащиеся «Газпром-класса» и участники других совместных образовательных проектов газотранспортного предприятия и вуза прошли тестирование по газомоторной тематике. Ребятам, справившимся с его заданиями лучше всех, ректор опорного вуза компании и руководители предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» вручили дипломы и подарки.

В тур по живописным местам республики отправились работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» из разных филиалов Общества. Им предстоит преодолеть более 1000 километров пути. Задействовано 7 единиц газомоторной техники – легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы и пассажирские автобусы.

Напомним, Башкортостан по числу АГНКС делит первое место в России с Ростовской областью, занимает третье место по уровню развития рынка газомоторного топлива и входит в пятерку российских регионов по объемам потребления компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Этому способствует поддержка со стороны региональных органов власти и ПАО «Газпром», развитая газозаправочная инфраструктура и увеличивающийся с каждым годом парк техники, работающей на природном газе.