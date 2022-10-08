Новости Башкортостана и Уфы
8 Октября 2022, 12:10

Дортрансстрой завершил реконструкцию научно-технического центра «Транснефти»

Компания «Дортрансстрой» завершила работы по реконструкции комплекса зданий Научно-технического центра трубопроводного транспорта - уфимского филиала ООО «НИИ Транснефть».

предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»

Напомним, торжественное открытие современного научного центра состоялось накануне в Уфе. В церемонии приняли участие представители руководства ПАО «Транснефть», министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, ООО «НИИ Транснефть», АО «Транснефть-Урал» и УГНТУ. 

Как рассказали в Дортрансстрой, работы по реконструкции комплекса зданий НТЦ стартовали в октябре 2020 года. В рамках проекта полностью реконструированы под ключ основное административно-бытовое здание, трехэтажное здание цеха механических испытаний, испытательный комплекс для исследований в области транспортировки нефти и гараж.

Общая площадь выполненных работ составляет более 20 тыс. кв. метров, площадь благоустройства - свыше 10 тыс. кв. метров. За 2 года был проделан поистине масштабный фронт работ: в зданиях были полностью заменены фасады, окна, кровля, внутренние перегородки. Кроме того, специалисты ООО «Дортрансстрой» оснастили НТЦ всем необходимым оборудованием, за исключением специализированных установок для испытаний трубопроводов.

Также в зданиях смонтировано более 30 сложнейших инженерных систем, в том числе система отопления и вентиляции, а также системы автоматического пожаротушения, водоснабжения и канализации, а также видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Все системы полностью автоматизированы. На сегодняшний день высокотехнологичный комплекс отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности.

предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»

Уфимский филиал ООО «НИИ Транснефть» создан на базе здания бывшего Института проблем транспорта энергоресурсов РБ, который компания «Транснефть» приобрела в 2015 году.

Как ранее писал Башиформ, новые возможности позволят НТЦ увеличить масштабы сотрудничества с предприятиями и вузами региона, расширить компетенции НИИ, обеспечить обучение специалистов «Транснефти». Также на базе Центра планируется открытие базовой кафедры Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) «Трубопроводный транспорт». 

предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО «Транснефть»
