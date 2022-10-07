БМК участвует в нацпроекте «Экология»

Работники Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») собрали и сдали на переработку около 90 тонн бумаги и картона. «Бумажная» акция проходит на предприятии в рамках национального проекта «Экология».

Национальный проект «Экология» реализуется с 2019 года и ведется по таким направлениям, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

БМК участвует в проекте с момента его старта. За это время на предприятии собрано и сдано на переработку около 90 тонн бумаги и картона. Согласно исследованиям специалистов, тонна переработанной макулатуры спасает от вырубки 20 деревьев, а при ее использовании в качестве сырья для производства новой бумаги затрачивается на 4,7 мВТ ч меньше электроэнергии и на 33 м³ меньше воды, чем при производстве аналогичного объема бумаги из первичного волокна. К тому же снижается количество отходов, поступающих на свалки и полигоны.

«БМК улучшает экологические показатели своей работы не только за счет модернизации производственных мощностей. Мы активно участвуем в экологических мероприятиях и совершенствуем операционные процессы. Так, внедрение на предприятии электронного документооборота позволило значительно сократить расход офисной бумаги. При этом использованная бумага в итоге становится макулатурой и сдается на переработку. Все эти меры позволяют каждому внести вклад в сохранение природы», – отметил управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.