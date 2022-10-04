АО «Транснефть – Урал» поддерживает мероприятия по сохранению культурного наследия семьи Аксаковых

На торжественном Аксаковском вечере, который прошел в г. Уфе, в Башкирском театре оперы и балета, высокой награды Республики Башкортостан – ордена Григория Аксакова, – был удостоен генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев. Вручала награду министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

АО «Транснефть – Урал» уже на протяжении десяти лет оказывает поддержку в проведении мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду культурного наследия семьи Аксаковых, которые проводятся в рамках XXXII Международного Аксаковского праздника, организованного Аксаковским фондом.

В частности, помощь, оказываемая АО «Транснефть – Урал» Аксаковскому фонду, позволила провести устройство кровли в храме во имя Святого великомученика Димитрия Солунского, отремонтировать Музей семьи Аксаковых и Дом ремесел, которые действуют при Аксаковском фонде в с. Надеждино, родовом имении семьи Аксаковых в Белебеевском районе Республики Башкортостан. Помимо этого, поддержка предприятия дала возможность осуществить издание книг, в т.ч. академического издания «Г.С. Аксаков. Переписка с родными. Часть 1».

Также это содействие важно для организации целого ряда мероприятий в рамках ежегодного Международного Аксаковского праздника (в 2022 году он прошел уже в тридцать второй раз). В селе Надеждино состоялось возложение цветов к памятнику С.Т. Аксакову, посещение храма во имя Святого великомученика Димитрия Солунского, музея имени Аксакова и школы народных ремесел. Здесь же открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Мероприятия в рамках праздника – тематические уроки в школах, литературные встречи и т.д. – состоялись и в других населенных пунктах Башкортостана.

Орден Григория Аксакова был учрежден в 2020 году в честь 200-летия со дня рождения сына известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и первого гражданского губернатора Уфимской губернии. Орден вручается за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность.