В России в рамках частичной мобилизации не будут призывать студентов коммерческих вузов, которые имеют государственную аккредитацию. Об этом сообщило минобороны РФ со ссылкой на заявление главы министерства Сергея Шойгу.

Сейчас в стране завершается подготовка соответствующего указа Президента страны, уточнил Шойгу. По его словам, в будущем также не планируется и призыв на СВО женщин.

«Мы не предполагаем и не собираемся призывать женщин», — подчеркнул министр обороны РФ.

При этом, как добавили в минобороны РФ, завершающие срочную службу в армии вернутся домой по установленному графику.