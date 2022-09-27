В Республике Башкортостан догазифицировано село Нурлино

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» в рамках догазификации ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 7,6 км в селе Нурлино Уфимского района Республики Башкортостан. Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

Новые газовые сети позволят подключить 110 домовладений в селе, а также около 70 перспективных потребителей.

«В настоящее время в рамках договоров мы строим газовые сети до границ земельных участков. По мере готовности домовладений к приему газа будем выполнять подключение. Отмечу, что принять участие в догазификации можно будет и в следующем году», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.