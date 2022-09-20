Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») проводит акцию «5-в-1» — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности. Принять участие в акции «5-в-1» и сохранить выгодный тариф на будущее можно только до 31 декабря 2022 года. А еще все новые подписчики до 31 октября могут протестировать преимущества предложения — две недели доступны бесплатно.

«Подписка “5-в-1” открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество нашего предложения не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. “5-в-1” это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Наша акция “5-в-1” логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Обладателям подписки «5-в-1» в общей сложности будет доступно более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. Свои коллекции подписчикам открывают Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), «Кинопоиск» (самые топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (шесть тематических телеканалов, 1,5 тыс. фильмов и сериалов).

Таким образом, можно будет в любое удобное время и без рекламы смотреть такие нашумевшие проекты как «Батя», «The Тёлки» и «Стая» (Wink), «Чики», «Трудные подростки» и «Рассказ служанки» (more.tv), «Топи», «Пищеблок» и «Последний министр» («Кинопоиск»), «Содержанки», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер» (Start), телеканалы ViP Premiere, ViP Megahit и ViP Serial, а также сериалы «Доктор Хаус», «Ликвидация» и «Новый Папа» (ViP+viju). В подписке представлен самый разнообразный контент для детей и подростков — кино, сериалы, мультфильмы, включая как советскую классику, так и популярные новинки, например, мультсериал «Три кота».

А вообще акцию вполне можно было бы назвать «7-в-1», потому что всем подписчикам также будет подключен пакет из 167 российских телеканалов (эфирных и тематических) и услуга «Караоке» с 5,5 тыс. песен.

Рекламный ролик акции «5-в-1» доступен на официальном аккаунте Wink в YouTube.

Полные условия проведения акции «5-в-1» опубликованы на сайте видеосервиса Wink.