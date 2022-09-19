В Башкирии стартовал второй этап всероссийской кампании «Расставь приоритеты!». В рамках акции в образовательных организациях с проводятся занятия, направленные на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в транспортной среде. В ходе мероприятий сотрудники экспертного центра БезДТП посетят Башкирский государственный университет, сузы и автошколы республики. В ближайшие дни беседы пройдут в образовательных организациях Уфы, Уфимского и Чишминского районов. Сегодня они прошли в Иглинском районе республики, сообщает главный Госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов

Кампания направлена на привлечение внимания участников дорожного движения к соблюдению ПДД при пересечении перекрестков. Ведь чтобы избежать аварийной ситуации необходимо четкое соблюдение правил очередности или иначе приоритетности движения на перекрестке.

Поэтому каждый участник дорожного движения, должен знать и соблюдать правила приоритетности движения на перекрестке – и задача кампании напомнить об этом всем участникам дорожного движения.

Особое внимание уделяется обучению детей. Чтобы юные участники движения лучше запоминали основные правила безопасного поведения на дороге, в ходе занятий используются игровые формы обучения. Ведь именно дети попадают в группу повышенного риска при переходе дороги и в других дорожных ситуациях просто потому, что в силу своих возрастных особенностей не всегда правильно могут оценить дорожную обстановку. А такие атрибуты современной жизни, как телефон, плеер и иные гаджеты настолько увлекают юных пешеходов, что отнимают большую часть их внимания, так необходимого при движении по городским улицам.

Кроме того, чтобы повысить безопасность юных пешеходов в рамках занятий детям вручаются световозвращающие элементы, делающие пешеходов заметными в темноте.