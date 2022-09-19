Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
19 Сентября , 23:44

В Башкирии стартовал второй этап всероссийской кампании «Расставь приоритеты!»

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Башкирии стартовал второй этап всероссийской кампании «Расставь приоритеты!». В рамках акции в образовательных организациях с проводятся занятия, направленные на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в транспортной среде. В ходе мероприятий сотрудники экспертного центра БезДТП посетят Башкирский государственный университет, сузы и автошколы республики. В ближайшие дни беседы пройдут в образовательных организациях Уфы, Уфимского и Чишминского районов. Сегодня они прошли в Иглинском районе республики, сообщает главный Госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов

Кампания направлена на привлечение внимания участников дорожного движения к соблюдению ПДД при пересечении перекрестков. Ведь чтобы избежать аварийной ситуации необходимо четкое соблюдение правил очередности или иначе приоритетности движения на перекрестке.

Поэтому каждый участник дорожного движения, должен знать и соблюдать правила приоритетности движения на перекрестке – и задача кампании напомнить об этом всем участникам дорожного движения.

Особое внимание уделяется обучению детей. Чтобы юные участники движения лучше запоминали основные правила безопасного поведения на дороге, в ходе занятий используются игровые формы обучения. Ведь именно дети попадают в группу повышенного риска при переходе дороги и в других дорожных ситуациях просто потому, что в силу своих возрастных особенностей не всегда правильно могут оценить дорожную обстановку. А такие атрибуты современной жизни, как телефон, плеер и иные гаджеты настолько увлекают юных пешеходов, что отнимают большую часть их внимания, так необходимого при движении по городским улицам.

Кроме того, чтобы повысить безопасность юных пешеходов в рамках занятий детям вручаются световозвращающие элементы, делающие пешеходов заметными в темноте.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика