Больше 2 тысяч человек посетили фестиваль науки и технологий ОМК в Благовещенске

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в честь своего 30-летия подарила жителям Благовещенска (Башкортостан), где расположен арматурный завод ОМК, уникальный фестиваль науки и технологий «Будущее здесь». Он состоялся 17 сентября на площади перед Центром развития культуры.

Гости фестиваля в числе первых в России увидели эксклюзивное научное шоу изобретателя Алексея Иванченко, автора телевизионных программ «Галилео» и «Ученые». Специально для фестиваля ОМК он поставил новую шоу-программу «Как мыслит изобретатель?» и через зрелищные эксперименты наглядно продемонстрировал основные законы физики. Особенно гостей впечатлил номер, в котором изобретатель «поджигает» свои ладони.

Партнером фестиваля стал Политехнический музей. Он организовал зону лектория Политех.Talk, в которой жители и гости Благовещенска общались с известными российскими учеными. Так, кандидат физико-математических наук и директор биомедицинской инженерии НИТУ «МИСиС» Федор Сенатов рассказал о непростом полиэтилене простым языком. Например, что этот материал является одним из самых прочных в мире и с его помощь можно вытянуть огромный лайнер водоизмещением 10 тысяч тонн. А сотрудники благовещенского завода ОМК продемонстрировали, как рентген-аппарат помогает контролировать качество выпускаемой продукции и как эволюционировало арматуростроение за 100 лет.

Одним из главных интерактивов фестиваля стал умный робот. Он легко курсировал по площади, распознавая предметы перед собой, и свободно разговаривал с гостями на любую тему. Большой популярностью пользовались технологические мастер-классы для детей и взрослых. Многолюдно было на робототехнике – ребята собирали роботов, учились писать для них управляющие программы и потом соревновались друг с другом. Здесь же путешествовали по виртуальной реальности с помощью VR-очков, участвовали в командных квизах и увлекательных научных экспериментах с холодом и электричеством, узнавали о мире звуков и небесных светилах.

«Несмотря на дождливую погоду, наши шатры с мастер-классами и лекциями не пустели в течение всего дня. Уникальный научный фестиваль ОМК посетили более двух тысяч жителей и гостей Благовещенска. Они увлечённо общались с лучшими учеными страны, задавали многочисленные вопросы. Это показывает, что у детей и взрослых есть интерес к науке, к новым знаниям, к новым технологиям. Уверен, что после нашего фестиваля у кого-то из молодежи появится желание связать свою жизнь с профессией ученого или инженера. Будем рады видеть их в числе и наших будущих сотрудников. На благовещенском заводе ОМК много возможностей реализовать себя в этих сферах», – прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Масштабный фестиваль науки и технологий «Будущее здесь» проходит в честь 30-летия ОМК в шести российских регионах, где расположены заводы компании. Фестиваль уже состоялся в Чусовом (Пермский край), Челябинске, Альметьевске (Республика Татарстан) и в Благовещенске (Республика Башкортостан), 24 сентября он состоится в Выксе (Нижегородская область), 1 октября - в Белгороде.