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16 Сентября 2022, 15:02
Недвижимость

«Садовое кольцо» возобновляет строительство проблемных уфимских объектов

Группа компаний «Садовое кольцо» возобновляет в Уфе работы по строительству проблемных жилых комплексов. На одну из площадок – ЖК «Дом на Ленина» - компания выходит уже сегодня, о чем говорится в официальной группе застройщика.

Партнерский материал
«Уважаемые дольщики, сегодня, 16 сентября, мы выходим на строительную площадку ЖК Дом на Ленина. Начинаем подготовительные работы, завоз оборудования и строительных материалов. Проводим мониторинг здания на предмет пришедших в негодность строй материалов и формируем реестр на их замену»,
говорится в обращении компании к дольщикам.

Как следует из официальной публикации, в ближайшие три недели компания планирует закончить завоз на площадку оборудования и материалов, а на следующей неделе начнёт монтаж фасадов.

Напомним, ряд проблемных объектов, в том числе ЖК «Дом Ленина», застраивались компанией «Госстрой», и были переданы ГК «Садовое кольцо» для достройки.

Для этого необходимо было обанкротить компании-застройщиков, после чего конкурсный управляющий сможет подписать документы, позволяющие «Садовому кольцу» возобновить работы. Об этом писал РБК со ссылкой на Минстрой Башкирии.

«Судебное заседание по банкротству предыдущего застройщика ЖК «Белая река» состоится 22 сентября, а по ЖК «Эрмитаж. Горсовет» - 5 октября. Информация по остальным объектам будет обновляться по мере вынесения решения по судебным процессам», - резюмирует «Садовое кольцо».
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