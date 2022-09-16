«Садовое кольцо» возобновляет строительство проблемных уфимских объектов

Как следует из официальной публикации, в ближайшие три недели компания планирует закончить завоз на площадку оборудования и материалов, а на следующей неделе начнёт монтаж фасадов.

Напомним, ряд проблемных объектов, в том числе ЖК «Дом Ленина», застраивались компанией «Госстрой», и были переданы ГК «Садовое кольцо» для достройки.

Для этого необходимо было обанкротить компании-застройщиков, после чего конкурсный управляющий сможет подписать документы, позволяющие «Садовому кольцу» возобновить работы. Об этом писал РБК со ссылкой на Минстрой Башкирии.

«Судебное заседание по банкротству предыдущего застройщика ЖК «Белая река» состоится 22 сентября, а по ЖК «Эрмитаж. Горсовет» - 5 октября. Информация по остальным объектам будет обновляться по мере вынесения решения по судебным процессам», - резюмирует «Садовое кольцо».