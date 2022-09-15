УГНТУ стал победителем в конкурсе университетских стартап-студий

Конкурсная комиссия рассмотрела 35 заявок, поступивших от вузов со всей России, и отобрала лучшие планы по развитию стартапов в университетах. В числе 20 победителей – стартап-студия из Башкортостана под руководством Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Для создания стартап-студии в Республике Башкортостан сформирован консорциум, оператором которого является УГНТУ. Также в консорциум вошли БГМУ, УГАТУ и ряд индустриальных и инфраструктурных партнёров. Создаваемая стартап-студия подучит финансирование до 300 миллионов рублей на 3 года для инвестиций в стартапы, создаваемые вместе со студентами и преподавателями вузов Башкортостана.

В 2022 году в России запущен масштабный проект по созданию университетской платформы технологического предпринимательства. В рамках этой платформы УГНТУ ранее уже вошёл в число лидеров России по развитию предпринимательских точек кипения и акселерационных программ.

Стартап-студия - следующий элемент платформы, она должна стать связующим звеном между университетскими разработками и республиканскими промышленными индустриальными площадками, технопарками и кластерами.

Формат работы стартап-студии – market pull, то есть от рынка. Эксперты и партнёры стартап-студии будут выявлять потребности в новых рыночных продуктах и технологиях и закрывать эти потребности с помощью университетских разработок.

При этом формат стартап-студии предполагает, что в коммерциализации разработок помогут сотрудники и эксперты студии, которые возьмут на себя вопросы маркетинга, рекламы, продаж. Также стартап-студия будет формировать сборные команды проектов, в которых будут активно работать студенты и преподаватели университетов.

Стартап-студия начнёт работу уже в этом году, в плане профинансировать в 2022 году первые 2 проекта. На следующий год будет запущено 5-7 стартапов. Согласно проекту, поданному УГНТУ на конкурс, к 2024 году в работе университетской стартап-студии УГНТУ будет задействовано порядка 250 студентов республики. На данный момент отобрано около 30 стартапов, которые могут получить развитие в рамках работы университетской студии.