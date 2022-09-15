Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
15 Сентября 2022, 12:36

УГНТУ стал победителем в конкурсе университетских стартап-студий

Итоги конкурса по созданию университетских стартап-студий подвели Минобрнауки России и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой УГНТУ
Фото:предоставлено пресс-службой УГНТУ

Конкурсная комиссия рассмотрела 35 заявок, поступивших от вузов со всей России, и отобрала лучшие планы по развитию стартапов в университетах. В числе 20 победителей – стартап-студия из Башкортостана под руководством Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Для создания стартап-студии в Республике Башкортостан сформирован консорциум, оператором которого является УГНТУ. Также в консорциум вошли БГМУ, УГАТУ и ряд индустриальных и инфраструктурных партнёров. Создаваемая стартап-студия подучит финансирование до 300 миллионов рублей на 3 года для инвестиций в стартапы, создаваемые вместе со студентами и преподавателями вузов Башкортостана.

В 2022 году в России запущен масштабный проект по созданию университетской платформы технологического предпринимательства. В рамках этой платформы УГНТУ ранее уже вошёл в число лидеров России по развитию предпринимательских точек кипения и акселерационных программ.

Стартап-студия - следующий элемент платформы, она должна стать связующим звеном между университетскими разработками и республиканскими промышленными индустриальными площадками, технопарками и кластерами.

Формат работы стартап-студии – market pull, то есть от рынка. Эксперты и партнёры стартап-студии будут выявлять потребности в новых рыночных продуктах и технологиях и закрывать эти потребности с помощью университетских разработок.

При этом формат стартап-студии предполагает, что в коммерциализации разработок помогут сотрудники и эксперты студии, которые возьмут на себя вопросы маркетинга, рекламы, продаж. Также стартап-студия будет формировать сборные команды проектов, в которых будут активно работать студенты и преподаватели университетов.

Стартап-студия начнёт работу уже в этом году, в плане профинансировать в 2022 году первые 2 проекта. На следующий год будет запущено 5-7 стартапов. Согласно проекту, поданному УГНТУ на конкурс, к 2024 году в работе университетской стартап-студии УГНТУ будет задействовано порядка 250 студентов республики. На данный момент отобрано около 30 стартапов, которые могут получить развитие в рамках работы университетской студии.

- Создание Университетской стартап-студии будет логичным продолжением политики, проводимой университетом по трансформации в вуз предпринимательского типа. Мы показываем нашим студентам, что у них есть и такая траектория – запустить свой бизнес за время учёбы при поддержке университета. Также надо отметить, что развитие технологического предпринимательства соответствует нашему статусу опорного университета – мы создаём опорные точки для развития экономики региона и базовых отраслей промышленности,
Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru