«Дортрансстрой» благоустроил в Уфе 15 дворов по программе «Башкирские дворики»

Как рассказали в компании, в каждом дворе строители провели комплекс работ: отремонтировали асфальтовое покрытие, обновили тротуары, заменили бордюры и увеличили площади парковочных мест.

Кроме того, во дворах посадили газоны, установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также опоры освещения, камеры и мусорные контейнеры.

Всего было отремонтировано более 80-ти тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 26 тысяч квадратных метров тротуаров. Установлено более 300 опор освещения, 94 камеры, 69 мусорных контейнера, - уточнили в компании.

Первый двор по адресу ул. Карла Маркса, 9/1 и ул. Пушкина, 82 в рамках реализации республиканской программы «Башкирские дворики» «Дортрансстрой» сдала в рекордные сроки - 7 июля.

Впервые во всех 15-ти дворах-участниках программы программы «Башкирские дворики» появились красочные арт-объекты: граффити, малые архитектурные формы, созданные собственными силами администраций районов Уфы.

Активное участие в разработке проектов благоустройства принимали участие и жильцы дворов. Самых активных и инициативных наградили благодарностями.