билайн узнал, где живут самые интернет-активные зумеры Башкирии

Эксперты мобильного оператора сравнили количество потребляемого в сети билайн трафика «зумеров» – поколения родившихся примерно с конца 1990-х по 2012 годы. Как оказалось, больше всего мобильного интернет-трафика расходует молодежь, проживающая вовсе не в крупных городах республики, а на сельской территории.

Так, самым «качающим» населенным пунктом Башкирии стало село Мирный – там молодежь в среднем скачивает за месяц 61 Гб, что в два раза больше, чем в Уфе (28 Гб).

Второе место заняло село Урман – там скачивают 59 Гб, третье – село Шаймуратово в Кармаскалинском районе, где в среднем расходуют за месяц 58 Гб. Стоит отметить, что в некоторых селах и деревнях – например, в селе Старое Азмеево – есть абоненты, которые скачивают больше 100 Гб за месяц.

При этом в достаточно крупных городах республики разница со столицей не так велика: в Нефтекамске пользователи этого возраста используют на 18% меньше трафика, чем в Уфе, а в городе Агидель – в среднем на 10% больше.

В целом, молодежь в Уфе потребляет количество трафика, эквивалентного свыше 8 тысячам музыкальных треков или сотне серий любимого ситкома.

Для сравнения, трафика, потребляемого молодежью в селе Мирный, хватит почти на 220 серий или на 18 тысяч треков. Впрочем, трафик в небольших или удаленных селах может использоваться не только для досуга и развлечений, но и для дистанционного обучения и прохождения курсов, удаленной работы или творчества.

Такое активное использование мобильного интернета в Башкирии объясняется масштабной стройкой, которую билайн проводил в течение нескольких лет.

Так, только в 2021 году оператор модернизировал параметры сети в более чем 80 населенных пунктах республики. Кроме того, в 2022 году оператор запустил технологии VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**) в регионе для повышения качества голосовой связи.

* голос через LTE. LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов

**голос через Wi-Fi. Wi-Fi – технология беспроводной передачи данных в локальной сети.