В финал Кубка Башкирии по футболу прошел молодой коллектив «Витязь-ГТУ»

После первого тайма счет был равный 1:1, но в начале второго уфимцы пропустили нелепый гол с сомнительно назначенного штрафного.
Спустя 5 минут был назначен спорный, по мнению многих экспертов, пенальти, далее молодая команда не справилась с эмоциями и в итоге уступила. Хотя в конце игры случился явный фол в штрафной «Спартака-дубль» против лучшего голеадора «витязей» Артема Гончаренко, который остался без внимания со стороны арбитра. 4:1 итоговый счет встречи.
Каким бы ни был итог финала, сам факт его состава – уже спортивная сенсация. С туймазинской командой все понятно – это крепкий сплоченный коллектив, они стали обладателями Кубка РБ в третий раз подряд и шестой раз в своей истории.
А вот выхода в финал Кубка «Витязя-ГТУ» не ожидал никто. Молодой любительский коллектив, играющий в Третьем дивизионе и на 80% состоящий из 18-летних подростков, тренировавшихся в секции «Газпром трансгаз Уфа», на 20% - из молодых сотрудников компании, выступает в таком составе впервые. И сразу побеждает молодежный состав «Уфы», салаватский «Зенит», а в полуфинале – учалинский «Горняк».
Футбол – это спорт, а значит, в нем должен побеждать сильнейший. Красивая честная игра привлекает много зрителей, в том числе и детей, которые могут стать будущим башкирского футбола.
«Газпром трансгаз Уфа» поддерживает детей региона, а также сотрудников, занимающихся спортом. По мнению руководства предприятия, здоровые работники – это и эффективная производственная деятельность, и будущее страны.
У предприятия есть свои любительские команды, успешно выступающие в первенствах России и по баскетболу, и по волейболу, а собственная корпоративная хоккейная лига включает в себя 16 команд работников из всех филиалов «Газпром трансгаз Уфа».