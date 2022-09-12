Новости Башкортостана и Уфы
Общество
12 Сентября 2022, 17:25

В финал Кубка Башкирии по футболу прошел молодой коллектив «Витязь-ГТУ»

На днях завершился финал Кубка Республики Башкортостан по футболу. В решающем матче, который состоялся в Туймазах, сошлись уфимский «Витязь-ГТУ» и местный «Спартак-дубль».

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

После первого тайма счет был равный 1:1, но в начале второго уфимцы пропустили нелепый гол с сомнительно назначенного штрафного.

Спустя 5 минут был назначен спорный, по мнению многих экспертов, пенальти, далее молодая команда не справилась с эмоциями и в итоге уступила. Хотя в конце игры случился явный фол в штрафной «Спартака-дубль» против лучшего голеадора «витязей» Артема Гончаренко, который остался без внимания со стороны арбитра. 4:1 итоговый счет встречи.

Каким бы ни был итог финала, сам факт его состава – уже спортивная сенсация. С туймазинской командой все понятно – это крепкий сплоченный коллектив, они стали обладателями Кубка РБ в третий раз подряд и шестой раз в своей истории.

– В Туймазах футбол любят, и трибуны нас поддерживают. Мы живем футболом, это наш вид спорта! В последние годы мы проделали большую работу для его развития,
говорит генеральный директор ФК «Спартак-Туймазы» Артур Терегулов.

А вот выхода в финал Кубка «Витязя-ГТУ» не ожидал никто. Молодой любительский коллектив, играющий в Третьем дивизионе и на 80% состоящий из 18-летних подростков, тренировавшихся в секции «Газпром трансгаз Уфа», на 20% - из молодых сотрудников компании, выступает в таком составе впервые. И сразу побеждает молодежный состав «Уфы», салаватский «Зенит», а в полуфинале – учалинский «Горняк».

– Наши ребята – молодцы! Никаких претензий! Приложили максимум усилий и выложились. Для подавляющего большинства наших футболистов это первый финал Кубка РБ, да еще со взрослыми и опытными соперниками. Эмоции из-за спорных моментов улягутся, а бесценный опыт останется. Сейчас мы формируем наш график на осень-зиму, после определимся, в каких соревнованиях будем участвовать в следующем сезоне. Первый и пока единственный раз «Витязь-ГТУ» брал Кубок Башкирии в 2017 году, и мы уверены, что наши главные победы еще впереди, – говорит руководитель спорткомплекса «Витязь» и футбольного клуба «Витязь-ГТУ» Олег Печенкин.
– Команда у нас молодая, но парни думающие, анализирующие. Уже провели с игроками разбор спорных ситуаций по игре, где решения, на взгляд нашей команды, принимались субъективно, а хотелось бы, чтобы в республике нас слышали на всех уровнях, не игнорировали наши вопросы, чтобы у команды не пропало желание развиваться и идти дальше после неоднозначного отношения.

Футбол – это спорт, а значит, в нем должен побеждать сильнейший.  Красивая честная игра привлекает много зрителей, в том числе и детей, которые могут стать будущим башкирского футбола.

«Газпром трансгаз Уфа» поддерживает детей региона, а также сотрудников, занимающихся спортом. По мнению руководства предприятия, здоровые работники – это и эффективная производственная деятельность, и будущее страны.

У предприятия есть свои любительские команды, успешно выступающие в первенствах России и по баскетболу, и по волейболу, а собственная корпоративная хоккейная лига включает в себя 16 команд работников из всех филиалов «Газпром трансгаз Уфа». 

