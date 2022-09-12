В финал Кубка Башкирии по футболу прошел молодой коллектив «Витязь-ГТУ»

После первого тайма счет был равный 1:1, но в начале второго уфимцы пропустили нелепый гол с сомнительно назначенного штрафного.

Спустя 5 минут был назначен спорный, по мнению многих экспертов, пенальти, далее молодая команда не справилась с эмоциями и в итоге уступила. Хотя в конце игры случился явный фол в штрафной «Спартака-дубль» против лучшего голеадора «витязей» Артема Гончаренко, который остался без внимания со стороны арбитра. 4:1 итоговый счет встречи.

Каким бы ни был итог финала, сам факт его состава – уже спортивная сенсация. С туймазинской командой все понятно – это крепкий сплоченный коллектив, они стали обладателями Кубка РБ в третий раз подряд и шестой раз в своей истории.