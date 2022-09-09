На полях Башкирии продолжаются зерноуборочные работы

Как отметил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство, лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых культур стали Стерлитамакский, Илишевский, Аургазинский, Давлекановский, Кармаскалинский и Чекмагушевский районы.

Ежегодно на полях республики занята техника одного из крупнейших мировых производителей агромашин - компании Ростсельмаш, официальным дилером которой в Республике Башкортостан является ООО «АКРОС РБ».

В Башкирии комбайны ACROS 585 по достоинству оценило уже немало сельхозпроизводителей. Своим мнением поделился Искандер Рауфович Ямаев, глава КФХ, Мелеузовский район: