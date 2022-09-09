На полях Башкирии продолжаются зерноуборочные работы

Как отметил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство, лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых культур стали Стерлитамакский, Илишевский, Аургазинский, Давлекановский, Кармаскалинский и Чекмагушевский районы.
Ежегодно на полях республики занята техника одного из крупнейших мировых производителей агромашин - компании Ростсельмаш, официальным дилером которой в Республике Башкортостан является ООО «АКРОС РБ».
В Башкирии комбайны ACROS 585 по достоинству оценило уже немало сельхозпроизводителей. Своим мнением поделился Искандер Рауфович Ямаев, глава КФХ, Мелеузовский район:
Как отмечают в Ростсельмаш, главная особенность ACROS 585 – оригинальный молотильный барабан самого большого диаметра в мире (800 мм), который благодаря своей высокой инерционности легко справляется с влажной, засоренной или скрученной хлебной массой.
Комбайны ACROS 585 оснащаются кабиной Comfort Cab II. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место, отмечает производитель.
Классическая система обмолота и сепарации ACROS практически не повреждает солому. В зависимости от предполагаемого использования солому можно измельчить и разбросать или уложить в валок.
Опытом эксплуатации зерноуборочного комбайна ACROS 585 поделился также Геннадий Михайлович Тахтаров, Глава КФХ, Гафурийский район:
По словам Ильшата Фазрахманова, уборка озимых зерновых культур в регионе завершается: обмолочено около 240 тысяч гектаров и собрано 730 тысяч тонн зерна, а в 41 районе Башкирии приступили к севу озимых культур и уже засеяли 67 тысяч гектаров.