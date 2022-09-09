Новости Башкортостана и Уфы
Общество
9 Сентября 2022, 09:00

На полях Башкирии продолжаются зерноуборочные работы

В Башкирии убрали более 42 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь собранного урожая составляет 746 тысяч гектаров.

предоставлено пресс-службой ООО «Акрос РБ»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Акрос РБ»

Как отметил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство, лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых культур стали Стерлитамакский, Илишевский, Аургазинский, Давлекановский, Кармаскалинский и Чекмагушевский районы.

Ежегодно на полях республики занята техника одного из крупнейших мировых производителей агромашин - компании Ростсельмаш, официальным дилером которой в Республике Башкортостан является ООО «АКРОС РБ».

В Башкирии комбайны ACROS 585 по достоинству оценило уже немало сельхозпроизводителей. Своим мнением поделился Искандер Рауфович Ямаев, глава КФХ, Мелеузовский район:

«У нас более 900 га под традиционными зерновыми культурами – выращиваем подсолнечник, пшеницу, гречиху. На сегодняшний день в хозяйстве работает ACROS 585 – его мы приобрели в компании АКРОС РБ еще в 2018 году. Машиной довольны – комфортабельная и, что важно, современная. Сервисное обслуживание всегда проходит оперативно. В осеннюю кампанию с такой техникой входим уверенно».

Как отмечают в Ростсельмаш, главная особенность ACROS 585 – оригинальный молотильный барабан самого большого диаметра в мире (800 мм), который благодаря своей высокой инерционности легко справляется с влажной, засоренной или скрученной хлебной массой.

Комбайны ACROS 585 оснащаются кабиной Comfort Cab II. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место, отмечает производитель.

Классическая система обмолота и сепарации ACROS практически не повреждает солому. В зависимости от предполагаемого использования солому можно измельчить и разбросать или уложить в валок.

Опытом эксплуатации зерноуборочного комбайна ACROS 585 поделился также Геннадий Михайлович Тахтаров, Глава КФХ, Гафурийский район:

«Комбайн ACROS 585 отлично показал себя на уборке зерна. Не пожалел, что взял. В бункере зерно чистое, сразу отправляем на переработку. Поломок не было, ТО проводим по плану. Запчасти все привозят в срок».

По словам Ильшата Фазрахманова, уборка озимых зерновых культур в регионе завершается: обмолочено около 240 тысяч гектаров и собрано 730 тысяч тонн зерна, а в 41 районе Башкирии приступили к севу озимых культур и уже засеяли 67 тысяч гектаров.

