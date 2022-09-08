Жители Республики Башкортостан стали чаще оплачивать покупки в интернете

Об этом свидетельствуют данные Сбербанка о покупках жителей региона через интернет. В исследовании учитывались все платежи на онлайн-площадках республики, подключённых к интернет-эквайрингу Сбера.

Из исследования видно, что через дистанционные сервисы в Башкортостане активнее всего приобретают электронику, товары для ремонта, дома и автомобиля.

На втором месте по популярности – доставка еды. При этом блюдам из ресторанов жители Башкирии предпочитают фастфуд – этим летом через интернет его приобрели 118 тысяч раз.

Накануне осени чаще стали покупать одежду и обувь, а также оплачивать образовательные услуги.