На следующей неделе в Башкирии потеплеет, а интенсивность дождей значительно снизится.

Погода в республике ожидается умеренно теплой. Воздух днем будет прогреваться до плюс 18-25 градусов Цельсия, ночью будет от +10 до +15. С 30 мая по 5 июня в центральных районах серьезных осадков не ожидается, облачность будет переменной. Дожди интенсивностью до 7 миллиметров в сутки возможны в понедельник, 30 мая и пятницу, 3 июня.

Отметим, что погода в мае в этом году отличалась сильными затяжными дождями, что привело к выпадению во многих районах Башкирии нескольких месячных норм осадков.