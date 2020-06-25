МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды

МегаФон продолжает расширять портфель IoT-продуктов и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды». Оно позволит водоканалам автоматизировать процессы, в режиме онлайн получать детальную информацию о работе объектов, находящихся в десятках километров друг от друга, и упростит контроль за качеством воды, что особенно актуально при напряженной эпидемиологической ситуации.

Водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, при этом большинство процессов остаются не автоматизированными. Решение МегаФона быстро интегрируется с уже существующим оборудованием, позволяет на базе IoT-платформы объединить в одну систему разные приборы учета и доавтоматизировать всю цепочку технологического процесса, значительно снизив нагрузку на сотрудников.

«Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, «Онлайн-мониторинг воды» позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», – говорит Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

Используя это разработанное специально для водоканалов решение, можно в круглосуточном режиме контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, а также осуществлять охрану инфраструктурных объектов.

«Онлайн-мониторинг воды» позволяет оценивать состояние поступающей воды, уделять пристальное внимание качеству ее очистки на фильтровальных станциях, осуществлять повышенный контроль очистки сточных вод, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Насосным станциям решение МегаФона помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс благодаря постоянному мониторингу состояния.

Сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и дает возможность следить за состоянием глубоко пролегающих труб. При этом IoT-платформа контролирует работоспособность установленных в труднодоступных местах датчиков и находящихся в них SIM-карт.