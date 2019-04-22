В Уфе инспекторы будут штрафовать водителей, не пропускающих «скорую»

УФА, 22 апр 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.Сегодня в столице Башкирии стартует акция республиканской ГИБДД «Спецсигнал». Дорожные полицейские будут штрафовать водителей, которые не пропускают машины скорой помощи. Об этом сообщали и в уфимском отделе Госавтоинспекции.

В частности, автомобили медицинской помощи будут проезжать по улицам Уфы с включенными проблесковыми маячками, а инспекторы останавливать тех, кто не уступил им дорогу. Штрафы могут выписать разные - от 500 рублей до лишения прав на три месяца.