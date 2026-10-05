Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Пресс-конференции
15:17 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Уфе презентуют новые учебники по истории Башкирии

Разработчики представят их на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

7 октября в 15.00 на площадке ИА «Башинформ» состоится пресс-конференция регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Башкортостан по презентации единой линейки учебников по истории региона, просветительских проектов РВИО, а также новинок портала История.РФ.

Спикеры:

— Рахимов Рамиль Насибуллович, руководитель авторского коллектива. Соавтор учебников, завкафедрой УУНиТ; 
— Мухаметова Ильгиза Исангуловна, методист, соавтор учебников и методического пособия; 
— Усманова Гульназ Явдатовна, начальник отдела учебного книгоиздания Управления национального образования минпросвещения РБ.

Ведущий пресс-конференции — исполнительный директор РВИО в Республике Башкортостан Ильясов Тимур Тагирович.

Начало в 15.00.

Место проведения: Уфа, ул. Кирова, 45.

Контакты для аккредитации: 8(927) 232 81-88 (Ольга Михайловна Горюнова).

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru