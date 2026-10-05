В Уфе презентуют новые учебники по истории Башкирии

7 октября в 15.00 на площадке ИА «Башинформ» состоится пресс-конференция регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Башкортостан по презентации единой линейки учебников по истории региона, просветительских проектов РВИО, а также новинок портала История.РФ.
Спикеры:
— Рахимов Рамиль Насибуллович, руководитель авторского коллектива. Соавтор учебников, завкафедрой УУНиТ;
— Мухаметова Ильгиза Исангуловна, методист, соавтор учебников и методического пособия;
— Усманова Гульназ Явдатовна, начальник отдела учебного книгоиздания Управления национального образования минпросвещения РБ.
Ведущий пресс-конференции — исполнительный директор РВИО в Республике Башкортостан Ильясов Тимур Тагирович.
Начало в 15.00.
Место проведения: Уфа, ул. Кирова, 45.
Контакты для аккредитации: 8(927) 232 81-88 (Ольга Михайловна Горюнова).
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