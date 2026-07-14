В «Башинформе» обсудят вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей

Как заботятся в регионе о ветеранах спецоперации, их родных и близких? Какие меры поддержки наиболее востребованы, а какие не очень? Какие надежды и чаяния есть у вернувшихся с фронта мужчин и их семей? Что делается для того, чтобы ветераны могли открыть своё дело или вернуться к работе?
На эти другие вопросы журналистов ответят вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов и руководитель Комитета семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич.
Начало — в 16.30.
Место проведения — Уфа, улица Кирова, 45.
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