В «Башинформе» обсудят вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей

Как заботятся в регионе о ветеранах спецоперации, их родных и близких? Какие меры поддержки наиболее востребованы, а какие не очень? Какие надежды и чаяния есть у вернувшихся с фронта мужчин и их семей? Что делается для того, чтобы ветераны могли открыть своё дело или вернуться к работе?

На эти другие вопросы журналистов ответят вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов и руководитель Комитета семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич.

Начало — в 16.30.

Место проведения — Уфа, улица Кирова, 45.

Телефон для аккредитации: +7 927 232 81 88 (Ольга Михайловна Горюнова)