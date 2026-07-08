В «Башинформе» пройдет пресс-конференция о развитии туризма с Узбекистаном

Какие маршруты предлагают обе стороны? Где смогут отдохнуть жители Башкирии в Узбекистане? Какие красоты нашей республики привлекают туристов из Узбекистана? Об этом, а также о новых совместных проектах, в том числе и социальных, расскажут: министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, директор ООО «Хазина тур» Комил Сиразетдинов, директор ООО «Центр экскурсий «Сулейман Трэвэл» Лейсан Сулейманова, директор ООО «Мир без границ» Светлана Сулимова, директор ООО гид-центр «Туган Як Тревел» Ирина Максютова.

Начало – в 10.30.

Место проведения – Уфа, улица Кирова, 45.

Телефон для аккредитации: +7 927 232 81 88 (Ольга Михайловна Горюнова)