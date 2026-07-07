В «Башинформе» состоится пресс-конференция с председателем ЦИК Башкирии

Председатель Центральной избирательной комиссии РБ Азат Галимханов и заместитель председателя ЦИК региона Марат Гадилов расскажут на пресс-конференции о стадиях избирательной кампании, порядке и условиях выдвижения кандидатов, правилах их регистрации, новеллах избирательного законодательства, а также ответят на вопросы журналистов.

Начало – в 11.00.

Место проведения – Уфа, улица Кирова, 45.

Аккредитация СМИ по электронной почте: pressa@cikrb.ru или по телефонам: (347) 218-11-08; (347) 218-11-14.