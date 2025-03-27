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Пресс-конференции
27 Марта , 13:27

В «Башинформе» обсудят предстоящий эпидсезон по клещевому энцефалиту

В медийном коннект-клуб «Профи» на площадке информационного агентства «Башинформ» 28 марта, в 15 часов состоится пресс-конференция с участием главного государственного санитарного врача по Башкирии Анны Казак и главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Азата Мухаметзянова.

Главная тема обсуждения — предстоящий совсем скоро сезон активности клещей, профилактика клещевого энцефалита. Кроме того, специалисты расскажут о ситуации с мышиной лихорадкой в регионе и существующих мерах по ее предупреждению.

Телефон для аккредитации СМИ: 8-927-23-28-188.

Теги:грантырбсмигрантырбфсгорб
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