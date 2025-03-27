28 марта в «Башинформе» состоится «зеленый» круглый стол

В медийном коннект-клуб «Профи» на площадке информационного агентства «Башинформ» 28 марта в 11 часов состоится круглый стол с участием замминистра природопользования и экологии РБ Шамиля Фаррахова, замминистра лесного хозяйства РБ Альберта Закирова, замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Вилория Угарова, замначальника УЖКХ Уфы Данила Галиуллина и СМИ.

В числе обсуждаемых тем — предстоящие масштабные эко-акции «Вода России», «Особенности национальной уборки», «Сад памяти», «Зеленая Башкирия», а также посадка тематических аллей в городах и районах республики.

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