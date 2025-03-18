20 марта в «Башинформе» обсудят развитие рынка труда в Башкирии

20 марта в медийном коннект-клубе «Профи» на площадке информационного агентства «Башинформ» состоится круглый стол: «Развитие рынка труда в РБ: новые возможности и перспективы» с участием министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой и руководителя Государственной инспекции труда в РБ Татьяны Астрелиной.

В числе обсуждаемых тем — проведение в республике всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест», полезные советы от спикеров по правильному трудоустройству, легализация трудовых отношений, текущая ситуация на рынке труда в Башкирии и другие актуальные вопросы.

Начало — в 15 часов.

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