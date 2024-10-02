Новости Башкортостана и Уфы
Пресс-конференции
2 Октября 2024, 15:21

В «Башинформе» состоится пресс-конференция фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!»

Пресс-конференция, посвященная открытию регионального отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» в Уфе, состоится 4 октября в 12.00 в информационном агентстве «Башинформ».

Участники пресс-конференции:

  • Амина Шафикова – и. о. министра культуры Республики Башкортостан, народная артистка Республики Башкортостан.
  • Константин Иванов – заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Российский солист балета, балетмейстер. Художественный руководитель региональных отборочных этапов Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». Председатель Марийского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ. Заслуженный артист РФ, народный артист Республики Марий Эл.
  • Айдар Шайдуллин – заслуженный артист России, лауреат премии «Душа танца» и «Национальное достояние», руководитель и генеральный продюсер Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», продюсер Международного фестиваля классического балета им. Р. Нуриева, Международного фестиваля балета в Кремле, Международного фестиваля балета им. Г. Улановой, продюсер постановки балета «Война и мир».   
  • Валерия Уральская – заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, кандидат философских наук, лауреат премий Правительства РФ в области культуры и образования, профессор, балетовед, эксперт по народным национальным коллективам, главный редактор журнала «Балет».
  • Рамиль Мехдиев – танцовщик, экс-солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Заслуженный артист России. Заслуженный артист Калмыкии.
  • Надежда Крыгина – народная артистка Российской Федерации. Профессор кафедры «Народное пение» ГМПИ им. М. М. Ипполитова - Иванова. Солистка ГБУК «Москонцерт». 

«Танцуй и пой, моя Россия!» – самый масштабный фестиваль народного искусства в Российской Федерации, это событие – программа мира и добра, в котором народные песни и танцы являются шедеврами, составляющими мощнейший пласт российской культуры.

Фестиваль направлен на сохранение и развитие национального песенно-танцевального искусства России, объединение народов России через возрождение и популяризацию национальной культуры, духовно-нравственное и патриотическое укрепление России, воспитание бережного отношения, уважения и понимания богатого многообразия культур и национальных традиций, выявление и поддержку молодых талантов, совершенствование профессионального мастерства и исполнительской культуры.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и ФГБУК «Росконцерт».

Прямая трансляция запланирована на официальной странице ВК (ссылка будет сформирована в день мероприятия).

Аккредитация журналистов на мероприятие по номеру телефона 89196149796.

