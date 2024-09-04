В «Башинформе» 5 сентября состоится пресс-конференция с участием Анны Казак

Завтра, 5 сентября, в агентстве «Башинформ» состоится пресс-конференция, посвященная началу эпидсезона по респираторным инфекциям и старту вакцинации против гриппа, с участием главного государственного санитарного врача по Башкирии Анны Казак и замминистра здравоохранения региона Елены Галимулиной.

Журналистам расскажут, в каких условиях будет проходить учебный год; стоит ли ждать карантина в школах и детских садах; будут ли массовые ограничения; готова ли служба здравоохранения к повышенным нагрузкам в эпидсезон, а также какие вакцины будут в этом сезоне и в какой период времени можно пройти вакцинацию.

Начало – в 11 часов.

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