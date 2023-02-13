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В «Башинформе» состоится пресс-конференция VII всероссийского конкурса «Женщина – мать нации»

14 февраля в конференц-зале агентства «Башинформ» состоится пресс-конференция VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». Начало в 15.00.

В пресс-конференции примут участие:

Кульсарина Гульнур Галинуровна - председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан;

Киреева Гульнара Анваровна - первый заместитель председателя Общества башкирских женщин Республики Башкортостан;

Ильясова Резида Закариевна - руководитель комитета матерей и жен военнослужащих СВО при Обществе башкирских женщин РБ.

Автор:Лейла Аралбаева
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