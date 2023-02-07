9 февраля в «Башинформе» состоится пресс-конференция кинофестиваля «Свой путь»

9 февраля в конференц-зале ИА «Башинформ» состоится расширенная пресс-конференция Международного кинофестиваля «Свой путь». Начало в 12.00.

С 9 по 15 февраля 2023 года в Уфе впервые пройдет Международный кинофестиваль «Свой путь». Смотр представит игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты. Основные мероприятия фестиваля пройдут на площадках кинотеатра «Родина» и в Доме актера им. Юсуповой. Главным информационным партнером выступило информационное агентство «Башинформ».

Уникальность фестиваля в том, что вместе со зрителями фильмы, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, будут смотреть и обсуждать герои нашего времени – артисты, писатели, общественные деятели, блогеры, медийные персонажи – знаменитости и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас.

Фестиваль призван создать благоприятную среду для эффективного и уважительного диалога между людьми, вдохновить людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах и др.), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Для участия в фестивале в столицу Башкортостана приедут члены жюри, участники и известные люди из Республики Сербской, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Артисты, писатели, общественные деятели и деятели культуры.

9 февраля в 12.00 в ИА «Башинформ» состоится расширенная пресс-конференция. Вечером того же дня пройдет торжественное открытие фестиваля.

Спикерами пресс-конференции выступят: президент Международного кинофестиваля «Свой путь» режиссер, продюсер, кандидат политических наук Юлия Быба, председатель жюри двух конкурсов (игрового и неигрового кино), актер театра и кино; заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев и режиссер, продюсер Владимир Головнѐв, председатель Башкирского республиканского отделения Союза кинематографистов России и член жюри игрового кино Зухра Буракаева, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Программа и расписание фестиваля уже опубликованы на официальном сайте. Вход на все мероприятия – бесплатный по предварительной регистрации.

Ознакомиться с правилами регистрации и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте кинофестиваля http://mywayfestival.ru/raspisanie_pokazov/.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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