Новости Башкортостана и Уфы
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 21:02
Сенатор Лилия Гумерова: Достижения Башкирии в области образования и науки - большая победа региона
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 17:18
В Хайбуллинском районе назвали ремонт дороги Сибай—Акъяр «большим подарком людям на Новый год»
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 17:10
«Коридор возможностей ученых значительно расширен»: ректор УГНТУ — о послании Радия Хабирова
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 16:16
Каждый пункт послания Главы Башкирии касался детей – Ольга Панчихина
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 15:39
Башкортостан развивает экономику, расширяет социальные гарантии – депутат Госдумы Наталья Орлова
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 14:15
Андрей Назаров рассказал, над чем будет работать правительство Башкирии в 2023 году
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 12:58
Управленческая команда Башкирии умеет работать в условиях внешних вызовов – Рифат Шайхутдинов
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:32
Валерий Шарипов: В Башкортостане очень силен патриотический дух
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:26
Если будем едины в мыслях и делах, то пройдем любые испытания и обязательно победим - Глава Башкирии
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:21
Каждую стройку держу в поле зрения - Радий Хабиров об объектах к 450-летию Уфы
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:15
Объем финансирования программы «Башкирские дворики» в республике будет доведен до 1,2 млрд рублей
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:11
В Башкирии делается все для долголетия жителей и качественной работы медиков ‒ Римма Утяшева
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 11:11
Радий Хабиров: Башкортостан становится одним из лидеров в области туризма и индустрии гостеприимства
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:52
Радий Хабиров: Коронавирус стал для нас и проверкой, и возможностью выйти из этой ситуации окрепшими
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:48
Глава Башкирии поручил правительству продолжить программу по грантовой поддержке ученых
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:47
Глава Башкирии попросил чиновников быть аккуратными в высказываниях
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:43
Поддержка системы образования всегда будет в числе главных приоритетов республики - Глава Башкирии
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:41
В Башкирии объявили о тематике следующего года
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:39
Радий Хабиров: В республике в первую очередь сильно «фонят» региональные и муниципальные дороги
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РБ-2022
Сегодня, 10:35
В следующем году Башкирия полностью закроет проблему «обманутых дольщиков»
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