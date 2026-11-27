Первое — мы выстроили эффективную кластерную политику. Среди 31-го кластера есть и кластер производителей робототехнических систем.
Второе — у нас действует программа Фонда развития промышленности Республики Башкортостан. Предприятие может получить льготный заём на проекты по роботизации, автоматизации и цифровизации. Также привлекаются федеральные инструменты. Например, займы от Российского фонда технологического развития.
Третье — у нас эффективно работает программа по повышению производительности труда. Мы среди лучших по мероприятиям в части оптимизации и улучшения производственных процессов на предприятиях. В этих вопросах также необходимо активнее использовать потенциал роботизации для снижения трудоёмкости операций, сокращения издержек и увеличения выпуска продукции», — отметил Радий Хабиров.
Руководитель региона напомнил, что в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» и при поддержке Федерального центра компетенций предприятия могут подобрать робототехнические решения. Задача — активнее использовать эти возможности для роста эффективности предприятий республики.
Укрепляются связи между образовательными организациями и промышленностью. Вузы Башкортостана участвуют в программе «Приоритет-2030». В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ действуют 24 лаборатории.
«Для системной работы создан Совет при Главе Республики Башкортостан по научно-технологическому развитию. Он помогает трансформировать научные разработки в промышленные решения.
Параллельно в республике расширяется применение искусственного интеллекта — в здравоохранении, образовании, транспорте, городском хозяйстве и других отраслях. В промышленности ИИ дополняет автоматизацию и роботизацию.
Все эти инструменты создают для бизнеса реальные возможности для технологического рывка», — подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров.
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