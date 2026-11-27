К 2030 году этот показатель должен достичь 145 промышленных роботов на 10 тысяч работников. Об этом сегодня, открывая выездное заседание «Промышленного часа», заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Мероприятие проходит на базе уфимского предприятия «Метта».



«Парк промышленных роботов в республике только за последний год вырос на 21%. Это хорошая динамика, но нам предстоит серьёзно ускориться. У нас есть потенциал для роста.

Первое — мы выстроили эффективную кластерную политику. Среди 31-го кластера есть и кластер производителей робото­технических систем.

Второе — у нас действует программа Фонда развития промышленности Республики Башкортостан. Предприятие может получить льготный заём на проекты по роботизации, автоматизации и цифровизации. Также привлекаются федеральные инстру­менты. Например, займы от Российского фонда технологического развития.

Третье — у нас эффективно работает программа по повышению производи­тель­ности труда. Мы среди лучших по мероприятиям в части оптимизации и улучшения производственных процессов на предприятиях. В этих вопросах также необходимо активнее использовать потенциал роботизации для снижения трудоёмкости операций, сокращения издержек и увеличения выпуска продукции», — отметил Радий Хабиров.



Руководитель региона напомнил, что в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» и при поддержке Федерального центра компетенций предприятия могут подобрать робототехни­ческие решения. Задача — активнее использовать эти возможности для роста эффективности предприятий республики.



Укрепляются связи между образовательными организациями и промышленностью. Вузы Башкортостана участвуют в программе «Приоритет-2030». В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ действуют 24 лаборатории.

«Для системной работы создан Совет при Главе Республики Башкортостан по научно-технологическому развитию. Он помогает трансформировать научные разработки в промышленные решения.

Параллельно в республике расширяется применение искусственного интеллекта — в здравоохранении, образовании, транспорте, городском хозяйстве и других отраслях. В промышленности ИИ дополняет автоматизацию и роботизацию.

Все эти инструменты создают для бизнеса реальные возможности для технологического рывка», — подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров.