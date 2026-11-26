Рустам Муратов обозначил депутатам основные параметры прогноза по базовому варианту, принятому за основу при разработке проекта бюджета. Он напомнил, что Башкортостан по итогам 2024 года стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по темпам роста экономики, сформировав тем самым высокую базу для последующих периодов.

«Поэтому к оценке экономической динамики мы подходим сейчас достаточно сдержанно. В 2026 году оценка — на уровне 1,7%», — уточнил он.

Вместе с тем текущее замедление экономической динамики является закономерной фазой экономического цикла, что носит общестрановой характер.

«Для нас это сигнал к тому, чтобы точнее настраивать инструменты поддержки и готовить базу для следующего этапа роста, — подчеркнул первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ. — Прогноз на 2024 год по достижению 2 трлн рублей валового регионального продукта был достигнут с полуторакратным превышением, несмотря на все воззрения, что это труднодостижимая задача. Это, безусловно, задает нам высокую планку для дальнейшего развития. В среднесрочной перспективе планируется вернуться к более высоким темпам роста экономики — выше 3%. Поэтому следующая задача, поставленная Главой республики по достижению объема региональной экономики в 4 трлн рублей к 2030 году, будет обеспечена, что заложено и в прогноз».

Причем рост будет достигаться преимущественно за счет немонетарных факторов. В частности, повышения производительности труда, загрузки и отдачи от уже созданных мощностей и импортозамещения.

Важный момент. Вклад в рост экономики внесут все ключевые отрасли. В первую очередь — это промышленность.

Индекс промышленного производства в Башкортостане к концу 2026 года оценивается на уровне 103,7%. В трехлетнем периоде прогнозируется с ежегодными темпами роста от 2,5% до 4,4%. Динамика в республике носит не фронтальный, а структурный характер: основной прирост планируется обеспечить за счет обрабатывающих производств, ориентированных на внутристрановой спрос.

Наибольшие темпы роста, по мнению экспертов, прогнозируются в химической промышленности, машиностроении, нефтепереработке и пищевой отрасли.

Как подчеркнул Рустам Муратов, промышленность поэтапно переходит от замещения отдельных импортных комплектующих к реализации политики технологического лидерства: выстраивая кооперационные цепочки, объединяя научные исследования и серийное производство.

На сегодняшний день Башкортостан лидирует по уровню развития кластерной политики. В республике функционируют кластеры по таким направлениям, как станкостроение, авиационная и беспилотная техника, мебельная промышленность. В этих отраслях сосредоточены ключевые проекты импортозамещения.

«Планируем и в дальнейшем развивать межрегиональную кооперацию, встраиваясь в производственные цепочки по всей стране, тем самым выявляя новые точки промышленного роста. Это позволит не только привлекать еще больше федеральных субсидий в отрасль, получить доступ к льготным займам Фонда развития промышленности», — заявил первый вице-премьер правительства Башкортостана.

В сельском хозяйстве по итогам 2026 года объем производства продукции оценивается на уровне 100,1%. Сдержанная оценка обусловлена высокой базой 2025 года, гибелью посевов из-за погодных условий, а также сокращением посевных площадей и поголовья сельхозживотных.

Темпы роста в среднесрочном периоде будут наращиваться и достигнут отметки в 104%. Рост в животноводстве планируется обеспечить за счет вывода на проектные мощности инвестпроектов в сфере молочного, мясного скотоводства и птицеводстве.

В растениеводстве повышение объемов производства планируется достичь через переход к сбалансированной системе удобрений, масштабирование посевов высокодоходных агрокультур и использование семян высших категорий.

АПК также включен в работу по стимулированию технологического развития предприятий. Смещаются акценты с расширения площадей на внедрение цифровых решений и передовых научных разработок, в том числе развитие селекции и генетики.

«В среднесрочном периоде планируется сохранение темпов обновления парка сельскохозяйственной техники — не менее 3 тысяч единиц ежегодно», — подчеркнул Рустам Муратов.

По его словам, большое внимание в республике уделяется вопросу кадрового обеспечения в сельском хозяйстве. В Башкортостане выстроена целостная система — от создания профильных классов в школах, закрепления молодых специалистов на предприятии и до повышения квалификации тех, кто уже работает.

«Наша республика вошла в число регионов, получивших наибольший объем федеральной поддержки на кадровые программы АПК. Мы видим цель в том, чтобы к 2030 году укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса кадрами не ниже 95%», — сообщил на заседании в Госсобрании Рустам Муратов.

Что касается потребительской активности, то Башкортостан всегда был на лидирующих позициях в ПФО и России в целом. В ближайшие годы планируется сохранить такую высокую динамику, учитывая федеральные планы по дальнейшему снижению ключевой ставки и повышению доступности потребительских кредитов.

В региональном аспекте увеличению сферы торговли будут способствовать принимаемые меры по развитию кооперации, пояснил первый вице-премьер правительства РБ.

Развитие строительной сферы. Сегодня в жилищном строительстве происходит охлаждение активности на фоне жестких условий кредитования, а также после перегрева рынка в предыдущие годы, констатировал Рустам Муратов. В 2026 году прогнозируется ввести в эксплуатацию порядка 2,5 млн квадратных метров жилья.

«С учетом текущей ситуации в отрасли на федеральном уровне разрабатывается комплекс мер поддержки. Для нас принципиально важно, чтобы эти федеральные меры были адаптированы к региональной специфике. Поэтому мы, параллельно с федеральной работой, проводим собственный анализ. А после того, как в регион будут спущены федеральные разработки, мы поймем, как предлагаемые механизмы лягут на наши проекты», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В среднесрочном периоде, в соответствии с прогнозом Банка России, предусмотрено поэтапное снижение ключевой ставки. Это «создаст условия для восстановления строительной отрасли до порядка 3 млн квадратных метров».

Этому будет способствовать реализация работ по освоению новых территорий с ожидаемым эффектом более 17 млн квадратных метров жилья. Кроме того, на данный момент в республике заключено 50 договоров комплексного развития территорий с градостроительным потенциалом более 5 млн квадратных метров. Продолжится работа и по расселению аварийного жилого фонда. До 2030 года планируются к расселению порядка 500 многоквартирных домов.

Прогноз инвестиционного развития Башкортостана. За последние семь лет объем инвестиций в регионе вырос на 76,6%. Как подчеркнул Рустам Муратов, республика развивалась темпами, вдвое опережающими среднероссийские, и это «самый длительный в истории региона период непрерывного инвестиционного роста».

Но общесистемные факторы вносят коррективы. В частности, дороговизна заемного финансирования и истощение собственных средств предприятий, а также значительное снижение бюджетных инвестиций. Кроме того, Центробанк пересмотрел прогнозные параметры, повысив траекторию ключевой ставки относительно более ранних.

«Мы также получаем обратную связь от системообразующих организаций республики по их инвестиционным планам. На этом фоне нами были пересмотрены прогнозные оценки по данному показателю на текущий год в сторону более сдержанных», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Однако с учетом поручения президента России Владимира Путина по запуску нового инвестиционного цикла и смягчения монетарной политики — в среднесрочном периоде ожидается восстановление темпов до уровня выше 104%. С учетом смещения федеральных приоритетов в сторону поддержки проектов, направленных на внутренний спрос и обеспечение технологического суверенитета, аналогичная структурная перестройка инвестпортфеля предстоит и на региональном уровне.

В настоящее время инвестиционный портфель республики насчитывает порядка 2600 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,6 трлн рублей. Из них в 2026 году завершатся проекты на сумму более 158 млрд рублей.

В том числе в Перечень приоритетных инвестпроектов включено 422 проекта с запланированным объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей.

«Акцент в работе делаем и на проектах с длинным горизонтом и низкой чувствительностью к кредитным ресурсам. В республике заключено три соглашения о защите и поощрении капиталовложений с объемом инвестиций на сумму более 150 млрд рублей, — добавил Рустам Муратов. — Дополнительным импульсом выступает развитие наших преференциальных территорий. Сейчас на них работают более 160 резидентов, реализация проектов которых позволит привлечь порядка 130 млрд рублей в среднесрочном периоде и создать почти 15 тысяч новых рабочих мест».

Учитывая интерес инвесторов, сейчас также прорабатывается возможность расширения территории особой экономической зона «Алга».

«Республика много лет активно пользуется возможностью использования инструментов развития в рамках инфраструктурного меню. За последние периоды в Башкортостан привлечены бюджетные инвестиции на сумму более 60 млрд рублей. У нас также прорабатываются ряд региональных инструментов, способных активизировать инвестиционную деятельность. Среди них — инициатива по созданию „Башкортостанского инвестиционного режима“, которая планируется к функционированию на территории семи пилотных муниципальных образований», – сообщил первый вице-премьер.

Прогноз социальных показателей

В Башкортостане к 2029 году прогнозируется увеличение средней заработной платы до 94 тысяч рублей с ежегодным ростом на уровне 106%. По мнению специалистов, на увеличение доходов населения и, прежде всего, заработной платы повлияет повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2027 года он увеличится на 6,8%.

Также на положительной динамике отразится работа в рамках соглашения с Федерацией профсоюзов и объединением работодателей республики. Благодаря такому соглашению минимальная заработная плата работников республиканских предприятий внебюджетного сектора в 2027 году превысит 35 тысяч рублей.

В 2027 году размер тарифных ставок работников будет проиндексирован на 5,2%.

«Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в среднесрочном периоде прогнозируется с сохранением значений ниже среднероссийского уровня. К 2029 году безработица составит 1,8%. В целом социально-экономическое развитие Башкортостана на среднесрочный период спрогнозировано с устойчивой положительной динамикой», — подытожил Рустам Муратов.