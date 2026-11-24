Встречи с жителями пройдут на площадке Региональной общественной приёмной, в местных отделениях партии во всех муниципалитетах, а также на дополнительных площадках.

Откроет декаду тематический приём, посвящённый одной из наиболее востребованных тем – вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В последующие дни запланированы приёмы по направлениям социальной поддержки, здравоохранения, образования и другим актуальным сферам. В работе примут участие сенаторы, депутаты всех уровней, руководители профильных министерств, ведомств и организаций-партнёров. Для удобства граждан также будут организованы тематические горячие линии.

Особое внимание в рамках декады будет уделено жителям удалённых территорий. В девяти районах Башкортостана пройдут выездные приёмы в рамках проекта «Правовая культура малой родины» (Зианчуринский, Аскинский, Бураевский, Давлекановский, Нуримановский, Балтачевский, Дюртюлинский, Кигинский, Дуванский районы). Для работы мобильных приёмных задействуют специализированные автобусы, ранее переданные муниципалитетам по проекту «Культура малой родины». А сами встречи с жителями пройдут в обновленных по партпроекту домах культуры.

В состав выездных бригад войдут юристы, представители Социального фонда и специалисты органов социальной защиты, что позволит жителям сёл и деревень получить адресную консультацию и профессиональную юридическую помощь на месте.

Записаться на прием в общественную приемную можно по телефону: 8 (347) 226-78-28. Жители муниципальных районов также могут обратиться в течение Декады в местные отделения партии «Единая Россия».