Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что у двух регионов есть большой опыт взаимодействия в туризме, культуре, спорте, здравоохранении и других сферах.

«Подписанное соглашение — очередной важный шаг к тесному партнёрству между регионами, которое предполагает обмен опытом, реализацию совместных проектов как в экономическом, так и в культурном плане», — отметил Балицкий.

Как прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Марат Галиуллин, «сильные проекты и реальные результаты для людей рождаются там, где есть доверие и готовность помогать друг другу».

Форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины» объединил свыше 800 глав городов и районов, губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей федеральных органов власти России.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с годовщиной воссоединения новых регионов.