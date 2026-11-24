Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что у двух регионов есть большой опыт взаимодействия в туризме, культуре, спорте, здравоохранении и других сферах.
«Подписанное соглашение — очередной важный шаг к тесному партнёрству между регионами, которое предполагает обмен опытом, реализацию совместных проектов как в экономическом, так и в культурном плане», — отметил Балицкий.
Как прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Марат Галиуллин, «сильные проекты и реальные результаты для людей рождаются там, где есть доверие и готовность помогать друг другу».
Форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины» объединил свыше 800 глав городов и районов, губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей федеральных органов власти России.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с годовщиной воссоединения новых регионов.
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