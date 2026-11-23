Глава Башкирии Радий Хабиров изменил распределение обязанностей в правительстве республики. Документ имеется в распоряжении редакции.
Распоряжением обозначены задачи и обязанности премьер-министра правительства республики Александра Шельдяева. Он будет координировать работу министерства финансов, Агентства по печати и средствам массовой информации республики, минэкономразвития и минпромторга. Ему также поручено координировать взаимодействие с Евразийским научно-образовательным центром.
В документе также уточняются обязанности других членов правительства. Как следует из распоряжения, могут взаимозамещать друг друга вице-премьеры Рустем Газизов и Ирек Сагитов. Первый вице-премьер правительства РБ Рустам Муратов будет координировать создание и развитие особой экономической зоны «Алга», а также подготовку к заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Уфе в 2028 году.
Заместитель премьер-министра Олег Ли будет отвечать за деятельность многофункциональных центров. Вице-премьер РБ — министр спорта Руслан Хабибов займётся внедрением клиентоцентричного подхода в государственное управление в рамках федерального проекта «Государство для людей».
В распоряжении также уточнены обязанности вице-премьера РБ — руководителя аппарата правительства Азамата Абдрахманова: он будет координировать работу в сфере архивного дела.
Согласно документу, утверждена новая схема распределения обязанностей в правительстве РБ.
Ранее Башинформ сообщал, что Александр Шельдяев стал премьер-министром Башкирии.
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