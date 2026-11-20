В Ярославле прошла юбилейная церемония «ТЭФИ-Регион». За 25 лет существования конкурса он стал важной площадкой для признания профессиональных достижений региональных телекомпаний и журналистов.
На юбилейной церемонии председателю Госсобрания — Курултая Башкирии Андрею Назарову вручили специальную награду «За вклад в развитие телевидения». Назаров поблагодарил Этери Михайловну Левиеву и Академию российского телевидения за многолетнее сотрудничество и внимание к Башкортостану.
«Для нас это возможность поддерживать региональные медиакоманды и участвовать в развитии профессионального сообщества, — отметил Андрей Назаров. — Это признание общей работы и усилий многих людей, которые развивают региональные медиа республики. Поздравляю всех, кто создаёт „ТЭФИ-Регион“, с красивым юбилеем! Пусть конкурс и дальше объединяет талантливых людей, открывает новые имена и помогает хорошим телевизионным проектам находить своего зрителя».
Башкортостан не раз был представлен среди лауреатов и финалистов конкурса. Работы наших телекомпаний и журналистов получали высокую оценку профессионального сообщества. В этом году ведущая телеканала БСТ Альфия Аминева вошла в число номинантов «ТЭФИ-Регион». Также республика ежегодно принимает и другой проект Академии российского телевидения — конкурс «ТЭФИ-Капитал».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.