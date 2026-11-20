В Ярославле прошла юбилейная церемония «ТЭФИ-Регион». За 25 лет существования конкурса он стал важной площадкой для признания профессиональных достижений региональных телекомпаний и журналистов.

На юбилейной церемонии председателю Госсобрания — Курултая Башкирии Андрею Назарову вручили специальную награду «За вклад в развитие телевидения». Назаров поблагодарил Этери Михайловну Левиеву и Академию российского телевидения за многолетнее сотрудничество и внимание к Башкортостану.

«Для нас это возможность поддерживать региональные медиакоманды и участвовать в развитии профессионального сообщества, — отметил Андрей Назаров. — Это признание общей работы и усилий многих людей, которые развивают региональные медиа республики. Поздравляю всех, кто создаёт „ТЭФИ-Регион“, с красивым юбилеем! Пусть конкурс и дальше объединяет талантливых людей, открывает новые имена и помогает хорошим телевизионным проектам находить своего зрителя».

Башкортостан не раз был представлен среди лауреатов и финалистов конкурса. Работы наших телекомпаний и журналистов получали высокую оценку профессионального сообщества. В этом году ведущая телеканала БСТ Альфия Аминева вошла в число номинантов «ТЭФИ-Регион». Также республика ежегодно принимает и другой проект Академии российского телевидения — конкурс «ТЭФИ-Капитал».