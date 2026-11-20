Александр Кононенко стал главой администрации Белорецка. Решение принято советом городского поселения 19 ноября.

Александр Кононенко родился в Белорецке в 1986 году. Учился в гимназии №14, затем в Магнитогорском техническом университете им. Г. И. Носова, где получил образование инженера. Занимался греко-римской борьбой, имеет спортивный разряд мастера спорта России.

Трудовую деятельность начал на Белорецком металлургическом комбинате. С 2020 по 2026 год руководил спортивной школой по спортивной борьбе Белорецкого района. С июня 2026 года исполнял обязанности главы администрации городского поселения.