Руководитель регисполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Мельников заявил, что Народная программа партии является их повседневной работой, которую люди видят и оценивают каждый день. Он отметил, что за пять лет в республике в рамках программы построено и отремонтировано 262 школы, открыты 69 детских садов, создано 447 модульных ФАПов и 13 поликлиник, а также обновлена почти тысяча общественных пространств. По словам Мельникова, это конкретные дела, за которыми стоят реальные проблемы жителей.

Также он сообщил о подготовке к федеральному съезду и новой программе партии.

«Сегодня на конференции были переизбраны все руководящие органы региональным отделением партии. Единогласно секретарём был переизбран Глава республики Радий Фаритович Хабиров. Рассмотрены итоги выборов, и также избраны делегаты, которые будут представлять республику на федеральном съезде в Москве. 5 декабря в Москве будет проходить федеральный съезд, на котором будут подведены итоги избирательных кампаний, а также будет принята народная программа «Единой России», сформированная из наказов избирателей, которые мы получили во время выборов. Всего от республики у нас было собрано более 60 тысяч наказов наших избирателей и граждан. И сейчас эта программа сформируется в федеральную, и это будет тот документ, по которому мы будем работать предстоящие пять лет для того, чтобы сделать всё то, что во время выборов было собрано — все нужды, все просьбы, все пожелания наших жителей», — отметил Александр Мельников.