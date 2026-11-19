Сегодня, 19 ноября, в Уфе состоялась отчетно-выборная конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие делегаты 63 местных отделений.
Главными вопросами повестки стали отчёты о работе отделения за прошедшие 5 лет и реализация Народной программы партии в республике, выборы руководящих органов и избрание делегатов на 24-й съезд партии «Единая Россия», который состоится 5 декабря в Москве. Секретарём регионального отделения партии единогласно был переизбран Глава республики Радий Хабиров.
Руководитель администрации Главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев подвел итоги масштабного электорального цикла:
«Самое главное, мы подвели итоги выборной кампании этого года — у нас были выборы и федеральные, и региональные, и местные. Ну и, безусловно, самое важное — это планы на ближайшее время. У нас сейчас достаточно серьёзные результаты, Республика Башкортостан на ведущих позициях по Российской Федерации. Ну и наша задача — ни в коем случае планку не уронить, а только повышать наши результаты».
Руководитель регисполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Мельников заявил, что Народная программа партии является их повседневной работой, которую люди видят и оценивают каждый день. Он отметил, что за пять лет в республике в рамках программы построено и отремонтировано 262 школы, открыты 69 детских садов, создано 447 модульных ФАПов и 13 поликлиник, а также обновлена почти тысяча общественных пространств. По словам Мельникова, это конкретные дела, за которыми стоят реальные проблемы жителей.
Также он сообщил о подготовке к федеральному съезду и новой программе партии.
«Сегодня на конференции были переизбраны все руководящие органы региональным отделением партии. Единогласно секретарём был переизбран Глава республики Радий Фаритович Хабиров. Рассмотрены итоги выборов, и также избраны делегаты, которые будут представлять республику на федеральном съезде в Москве. 5 декабря в Москве будет проходить федеральный съезд, на котором будут подведены итоги избирательных кампаний, а также будет принята народная программа «Единой России», сформированная из наказов избирателей, которые мы получили во время выборов. Всего от республики у нас было собрано более 60 тысяч наказов наших избирателей и граждан. И сейчас эта программа сформируется в федеральную, и это будет тот документ, по которому мы будем работать предстоящие пять лет для того, чтобы сделать всё то, что во время выборов было собрано — все нужды, все просьбы, все пожелания наших жителей», — отметил Александр Мельников.
На конференции делегаты определили количественные составы регионального политического совета (115 человек), президиума (17 человек) и региональной контрольной комиссии (25 человек).
Также на форуме были вручены партийные билеты новым членам — ряды партии пополнили известные спортсмены, деятели культуры, руководители министерств и ведомств, представители бизнеса и общественности.
Награды и благодарственные письма от «Единой России» получили нотариусы, руководитель и сотрудники регионального исполкома, представители органов власти, секретари местных отделений.
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