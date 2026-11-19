Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в соцсетях о деловых встречах в рамках Транспортной недели в Москве.

«Республика очень дорожит добрыми, уважительными отношениями с заместителем премьер-министра страны Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Сегодня в рамках Транспортной недели еще раз поблагодарил его за внимание к Башкортостану, – написал в соцсетях Радий Хабиров. – Мы обсудили ключевые вопросы дорожного строительства в регионе. Так, на повестке у нас масштабный, капиталоемкий проект Южного обхода Уфы. Часть средств на него заложена в федеральном бюджете на 2028 год, и в этом огромная заслуга Марата Шакирзяновича. Также нам необходимо расширить до 4 полос участки трассы Р-240 от Уфы до Дюртюлей – подъезд к М-12. Постараемся сделать это до 2030 года.

Планов впереди много, и для нас очень важно, что правительство страны нас поддерживает. В том числе и через наше участие в национальном проекте "Инфраструктура для жизни". Приятно, что Башкортостан отметили в числе регионов, которые неплохо себя показали, – сегодня мы получили диплом за прогресс в реализации мероприятий этого нацпроекта.

Важную встречу на полях форума также провели с руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым. Мы начинаем подготовку к саммиту ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Дорожную сеть нашей столицы будем приводить в порядок, в том числе с участием федеральных средств».