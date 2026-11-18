18 ноября в Москве на площадке XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом и генеральным директором компании Павлом Екжановым.

На повестке – вопросы развития пассажирских перевозок из Уфы в российские и зарубежные города. Павел Удод сообщил, что в 2026 году компания «Азимут» выполняла полёты из столицы Башкортостана по семи маршрутам, в том числе в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск и Минеральные Воды. В этом году было выполнено 753 рейса со средней загрузкой бортов более 90 процентов.

Глава Башкортостана высоко оценил эффективность совместной работы.

– «Азимут» – партнёрская для нас компания, с которой мы плодотворно взаимодействуем в части расширения маршрутной сети, – подчеркнул Радий Хабиров.

На встрече обсудили планы работы авиакомпании в 2027 году, в том числе целесообразность увеличения частоты рейсов по ряду направлений.

– Важно, что та каркасная модель нашей работы, которая была разработана для Уфы, сохраняется. Аэропорт столицы Башкортостана – один из самых удобных для компании, – сказал Павел Удод. – В перспективе также рассчитываем начать пополнение парка воздушных судов, то есть сделать шаг в направлении более серьёзного развития.