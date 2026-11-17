Премьер-министр Башкортостана Александр Шельдяев поручил своим заместителям и руководителям республиканских ведомств активизировать работу в социальных сетях и быть более открытыми для жителей. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона.

Согласно действующим распоряжениям Главы Башкортостана, руководители республиканских органов исполнительной власти должны вести официальные страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и MAX.



По числу подписчиков сегодня лидируют заместитель премьер-министра – министр спорта республики Руслан Хабибов (24 366), министр здравоохранения Айрат Рахматуллин (23 324) и министр молодёжной политики Вито Сабиров (22 676).