Премьер-министр Башкортостана Александр Шельдяев поручил своим заместителям и руководителям республиканских ведомств активизировать работу в социальных сетях и быть более открытыми для жителей. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона.
Согласно действующим распоряжениям Главы Башкортостана, руководители республиканских органов исполнительной власти должны вести официальные страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и MAX.
По числу подписчиков сегодня лидируют заместитель премьер-министра – министр спорта республики Руслан Хабибов (24 366), министр здравоохранения Айрат Рахматуллин (23 324) и министр молодёжной политики Вито Сабиров (22 676).
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