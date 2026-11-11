Радий Хабиров поручил сделать Туймазы самым чистым городом Башкирии

Такое поручение прозвучало на Прямой линии с Главой республики. Обращаясь к главе администрации Туймазинского района Булату Мусину, Радий Хабиров сказал:

– У меня одно пожелание было, чтобы Туймазы стал одним из самых чистых городов с точки зрения санитарной. Я вот просто при всех публично вас очень сильно прошу и настаиваю – уделите должное внимание. Многое делается, хорошо работает. Я прошу туда дать энергии.